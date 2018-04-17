Энергетики ведут строительство электросетей в поселке Косой брод

Масштабный проект по инфраструктурному освоению площадок под ИЖС реализуется в Полевском городском округе. Для обеспечения льготников землей здесь строятся целые микрорайоны — к 2019 году многодетным семьям будет выделено 340 участков. Сейчас к уже отмежеванным наделам в поселке Косой Брод подводят все необходимые коммуникации, строят дороги, тянут газовые сети. Но первоочередная задача — обеспечить зону застройки электроснабжением, чтобы люди могли начать осваивать свои участки.

— Мы ведем активное строительство электросетевой инфраструктуры. Протяженность новых линий электропередачи составит более 10 километров — уже почти проложена ВЛ высокого напряжения на 10 киловольт и завершен монтаж распределительных сетей — они проходят по поселковым улицам. Установлены 300 опор. Как только эти работы закончатся — смонтируем три комплектные трансформаторные подстанции. Их мощности хватит, чтобы обеспечить всех заявителей. Стоимость проекта составила около 17 миллионов рублей, — прокомментировал начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин.