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Энергетики ведут строительство электросетей в поселке Косой брод
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Энергетики ведут строительство электросетей в поселке Косой брод 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Масштабный проект по инфраструктурному освоению площадок под ИЖС реализуется в Полевском городском округе. Для обеспечения льготников землей здесь строятся целые микрорайоны — к 2019 году многодетным семьям будет выделено 340 участков. Сейчас к уже отмежеванным наделам в поселке Косой Брод подводят все необходимые коммуникации, строят дороги, тянут газовые сети. Но первоочередная задача — обеспечить зону застройки электроснабжением, чтобы люди могли начать осваивать свои участки.
— Мы ведем активное строительство электросетевой инфраструктуры. Протяженность новых линий электропередачи составит более 10 километров — уже почти проложена ВЛ высокого напряжения на 10 киловольт и завершен монтаж распределительных сетей — они проходят по поселковым улицам. Установлены 300 опор. Как только эти работы закончатся — смонтируем три комплектные трансформаторные подстанции. Их мощности хватит, чтобы обеспечить всех заявителей. Стоимость проекта составила около 17 миллионов рублей, — прокомментировал начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин.
Это не первый подобный проект, который компания реализует в регионе. Так, в Красноуфимске энергетики в рамках федеральной программы обеспечения землей льготников подключили к электроэнергии новый жилой микрорайон на 673 участка на территории бывшего плодопитомника. Строительство электросетевой инфраструктуры уже завершено, в текущем режиме поступают заявки от жителей на техприсоединение. Сейчас подготовительные работы ведутся в Первоуральске и других территориях. На Среднем Урале выделение земли под ИЖС льготным категориям граждан ведется с 2012 года, по поручению губернатора работа по размежеванию участков активно ведётся во всех муниципалитетах.
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