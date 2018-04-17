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HR-tv.ru запустил онлайн Академию
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HR-tv.ru запустил онлайн Академию 

HR-tv.ru 1 час назад
Фото: HR-tv.ru
17 марта 2018г. HR-tv.ru запустил платформу для онлайн-обучения HR-специалистов, топ-менеджмента и собственников бизнеса. Задача проекта дать рынку качественный контент в области HR, People management, лидерстве, личной и командной эффективности в формате microlearning.
«Академия HR-tv.ru в перспективе нескольких месяцев станет самой крупной площадкой онлайн-образования в области эффективного управления человеческими ресурсами в формате microlearning на территории России и СНГ, — говорит создатель и руководитель HR-tv.ru Гоар Ананян. — В дальнейшем проект будет развиваться по принципу marketplace. До конца 2018 года мы выпустим более 50 видеокурсов и образовательных программ, обучим более 3000 человек. В ближайшие месяцы сможем представить программы обучения от российских и мировых вузов. Работать планируем в среднем ценовом сегменте, так как основной таргет делаем на свою аудиторию в регионах и странах СНГ ».
Видеокурсы, размещенные на странице Академии собственного производства и созданы в формате микрообучения. Каждый курс состоит из теоретической части, практической (описание реальных бизнес-кейсов, уже подтвердивших свою эффективность) и оценочной (тестовые задания, которые будет предложено выполнить по окончанию обучающего курса).
Онлайн Академия создана на базе платформы дистанционного образования Unicraft. Слушатель может заниматься самостоятельно или обучаться в тесном контакте с создателем курса.
В настоящий момент на площадке Академии можно пройти обучение по трем курсам:
Фото Pixabay
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