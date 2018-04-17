Видео с места событий: спасатели достали пропавшего в реке Уфе подводного охотника

17 апреля спасатели нашли пропавшего в январе подводного охотника Ильшата Нургалеева. Тело парня обнаружили на правом берегу реки Уфы. Сотрудники Управления гражданской защиты сняли операцию на видеокамеру. Работы заняли около 15 минут.

— Погибшего вытащили наружу. Он был в водолазном костюме вместе со всеми атрибутами, которые использовал во время рыбалки, — рассказали спасатели.

Сотрудники Управления сообщили новость родителям парня. С близкими погибшего рыбака будет работать психолог.

Ильшат Нургалеев пропал 4 января во время подводной охоты. 29-летнего парня искали спасатели и волонтеры.