В Уфе нашли утонувшего подводного охотника

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В Уфе в аварийном доме с крыши упала балка

В Уфе без воды останутся 40 домов, школа и поликлиника

Мэр Уфы поручил навести порядок на подземных коммуникациях после гибели пяти человек в колодце