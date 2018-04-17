В Уфе нашли утонувшего подводного охотника 

Спасателями обнаружен пропавший в начале января подводный охотникСегодня спасатели возобновили поиски пропавшего во время подводной охоты 4 января 2018 года 29-летнего уфимца. В течение 15 минут поисков с воды сотрудники ПСО г. Уфы обнаружили тело мужчины на правом берегу реки Уфы. Сейчас на место выехал кризисный психолог для оказания психологической помощи родственникам; направлена полиция. Напомним, мужчина пропал 4 января 2018 во время подводной охоты. Спасатели проводили многодневные поисковые работы, но они не приносили результатов. Управление гражданской защиты г. Уфы приносит соболезнования родным и близким погибшего.