Минвостокразвития России делает все возможное для опережающего развития Дальнего Востока

Об этом говорится в опубликованном протоколе итогового заседания ведомства.

"Во Владивостоке прошла особая коллегия министерства. Правительство России завершает свою работу в текущем составе. Мы подвели итоги работы министерства за 4,5 года. Это тот период, когда была сформирована новая управленческая команда. А также наметили планы на перспективу. Мы взяли хороший темп работы. Уверен, что мы продолжим делать все возможное для опережающего развития Дальнего Востока, и все протокольные решения будут отработаны по максимуму", — прокомментировал министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка

Принимаются меры для обеспечения финансовых потребностей инвесторов. Минвостокразвития России разработало предложение по предоставлению бизнесу на Дальнем Востоке кредитов по ставке 1 проц. годовых и планирует ввести в действие данный механизм до конца текущего года. Будет усовершенствован электронный кабинет инвестора. Министерство продолжит взаимодействие с Генеральной прокуратурой для снижения административного давления на инвесторов Дальнего Востока. При участии Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта будут разработаны отраслевые механизмы привлечения инвестиций.

Кроме стимулирования экономических процессов важным направлением работы станет формирование социальной инфраструктуры и повышение качества жизни дальневосточников. Речь идет об обеспечении социальной сферой 44 точки экономического роста и целевой работе по каждой госпрограмме для обеспечения социального развития выше среднероссийского уровня. —0—