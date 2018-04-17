Вход кинотеатра «Алмаз» после реконструкции будет выглядеть, как нос корабля

После реконструкции вход столичного кинотеатра «Алмаз» станет похожим на нос корабля. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.

После реконструкции главный вход кинотеатра «Алмаз» будет напоминать нос корабля. Объем и форму новому зданию придаст навесной фасад из керамических и алюминиевых панелей, а также красивая вечерняя подсветка, — сказал С. Кузнецов.

В настоящее время Москомархитектура утвердила дизайн здания кинотеатра «Алмаз» (ул. Шаболовка, д. 56). Завершить реконструкцию строения планируется до конца 2019 году. Там появится современный кинокомплекс, магазины, киоски и кафе. Площадь нового здания составит более 5 тыс. кв. м.

Новый облик получит и кинотеатр «Рассвет» (ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 3). Фасад здания станет почти полностью прозрачным. Стеклянные панорамные окна будут выходить на благоустроенную пешеходную зону с ландшафтной подсветкой и лавочками. Со временем планируется обустроить прогулочную зону и на крыше. Внутри откроются кафе, магазины и киоски, а также современный кинокомплекс. Общая площадь нового общественного центра составит более 9 тыс. кв. м. Работы по реконструкции кинотеатра планируется завершить в 2019 году.

Фото взято: http://cultmoscow.com/wp-content/uploads/2016/05/52d8c83f8f6ae767106441.jpg