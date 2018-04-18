ОНФ: дело «чёрных лесорубов» будет иметь последствия для должностных лиц

Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов заявил, что «чёрными лесорубами» в Тарском районе стоят высокопоставленные покровители: депутаты, чиновники и силовики.

«Есть некоторые лица в законодательном собрании Омской области , по удивительному стечению обстоятельств родственники которых являются арендаторами лесных участков в Тарском районе. А у нас ведь часто так бывает, что человек, занимая высокую политическую должность, имеет возможность продвигать своих людей на должности глав районов, а потом их родственники выигрывают госконтракты, леса берут в аренду и ведут там заготовку древесины с нарушениями, а потом глава района, у которого нет никаких полномочий в лесном хозяйстве, делает такие политические заявления в отношении президентской организации», — высказался Миронов.

Миронов также заметил, что в ОНФ и Следственном комитете знают всех участников этого дела поимённо.

«Я убежден, что группой «черных лесорубов» дело не закончится, и оно будет иметь последствия в том числе для должностных лиц — на это указывают все факты, не может быть такого, что они окажутся безнаказанными», — заявил представитель ОНФ.

Напомним, что ущерб от незаконной вырубки лесов в Тарском районе превысил 4 млрд рублей.