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ОНФ: дело «чёрных лесорубов» будет иметь последствия для должностных лиц
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ОНФ: дело «чёрных лесорубов» будет иметь последствия для должностных лиц 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов заявил, что «чёрными лесорубами» в Тарском районе стоят высокопоставленные покровители: депутаты, чиновники и силовики.
«Есть некоторые лица в законодательном собрании Омской области, по удивительному стечению обстоятельств родственники которых являются арендаторами лесных участков в Тарском районе. А у нас ведь часто так бывает, что человек, занимая высокую политическую должность, имеет возможность продвигать своих людей на должности глав районов, а потом их родственники выигрывают госконтракты, леса берут в аренду и ведут там заготовку древесины с нарушениями, а потом глава района, у которого нет никаких полномочий в лесном хозяйстве, делает такие политические заявления в отношении президентской организации», — высказался Миронов.
Миронов также заметил, что в ОНФ и Следственном комитете знают всех участников этого дела поимённо.
«Я убежден, что группой «черных лесорубов» дело не закончится, и оно будет иметь последствия в том числе для должностных лиц — на это указывают все факты, не может быть такого, что они окажутся безнаказанными», — заявил представитель ОНФ.
Напомним, что ущерб от незаконной вырубки лесов в Тарском районе превысил 4 млрд рублей.
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