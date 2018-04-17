Ещё
Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
На отстрел выдано более 4 тысяч путевок. С 14 по 23 апреля в регионе проходит весенний сезон охоты на пернатую дичь. На этот период выдано порядка 4 тысяч путевок на добычу в 12 охотничьих угодьях. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области провели серию рейдов по угодьям, охота в которых разрешена. Правоохранители проверили более 200 человек. Не обошлось и без нарушений: 19 из них связаны с несоблюдением правил охоты, 5 — с оборотом оружия, оно впоследствии было изъято.
Фото: управление Росгвардии по Самарской области
ТРК Губерния: последние новости
Дмитрий Азаров поручил наладить в регионе систему вывоза ТБО Руководство банка "Солидарность" рассказало о новых услугах и принципах работы В Самаре пройдёт ярмарка вакансий для молодёжи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»133
Санкции США: Россию погружают в рецессию428
Скончался Андрей Невраев4
Путин придумал способ победить коррупцию1047
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии183
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
00:41
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на выпускной‍
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена ополчилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:23
Раскрыты подробности госпитализации Кобзона
Шоу-бизнес
00:55
Пригожин сделал Валерии дорогой подарок
Шоу-бизнес
04:17
Олигархи щедро платят Ротару
Шоу-бизнес
01:25
Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение