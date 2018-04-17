Сезон охоты на пернатую дичь открыт в Самарской области 

На отстрел выдано более 4 тысяч путевок. С 14 по 23 апреля в регионе проходит весенний сезон охоты на пернатую дичь. На этот период выдано порядка 4 тысяч путевок на добычу в 12 охотничьих угодьях. Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Самарской области провели серию рейдов по угодьям, охота в которых разрешена. Правоохранители проверили более 200 человек. Не обошлось и без нарушений: 19 из них связаны с несоблюдением правил охоты, 5 — с оборотом оружия, оно впоследствии было изъято.
Фото: управление Росгвардии по Самарской области