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Австралия обвинила Россию в попытках массированных кибератак в августе прошлого года
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Австралия обвинила Россию в попытках массированных кибератак в августе прошлого года 

Говорит Москва 1 час назад
«На основании информации разведывательных агентств и после консультаций с союзниками правительство пришло к выводу, что ответственность за эти действия лежит на лицах, пользовавшихся российской господдержкой», — сказал он, передаёт ТАСС.
По словам Тейлора, свидетельств того, что объектам страны был нанесён ущерб, нет. «Тем не менее эта попытка России должна послужить серьёзным напоминанием о том, что австралийские компании и физические лица — объект постоянных атак хакеров, которые могут действовать как независимо, так и при господдержке», — подчеркнул министр.
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