Австралия обвинила Россию в попытках массированных кибератак в августе прошлого года 

«На основании информации разведывательных агентств и после консультаций с союзниками правительство пришло к выводу, что ответственность за эти действия лежит на лицах, пользовавшихся российской господдержкой», — сказал он, передаёт ТАСС.
По словам Тейлора, свидетельств того, что объектам страны был нанесён ущерб, нет. «Тем не менее эта попытка России должна послужить серьёзным напоминанием о том, что австралийские компании и физические лица — объект постоянных атак хакеров, которые могут действовать как независимо, так и при господдержке», — подчеркнул министр.