Водитель нижегородского автобуса, умерший за рулем, прошел перед рейсом медосмотр 

Авария произошла в 18 апреля в 5.50 утра на улице Циолковского. Водитель автобуса № 45 выехал на полосу встречного движения и столкнулся на минимальной скорости с грузовым автомобилем. Водитель умер за рулем, медицинская помощь пассажирам автобуса не потребовалась — пострадавших нет. Причины смерти водителя будут устанавливать медицинские работники.
Водитель был очень опытный, общий стаж работы 46 лет, сообщили в «Нижегородпассажиравтотрансе». Перед выходом на линию он прошел необходимый медицинский предрейсовый осмотр, который не выявил каких-либо отклонений в состоянии здоровья. Периодические медицинские осмотры водители проходят в соответствии с ТК РФ — не реже одного раза в два года, говорят на предприятии.
Водитель имел с собой все необходимые документы, в том числе и страховой полис. Все вопросы, связанные с ДТП, будут решаться в рамках федеральных законов об ОСГО перевозчика и ОСАГО.
На «Нижегородпассажиравтотрансе» создана специальная комиссия, которая будет устанавливать обстоятельства произошедшего. Родственникам водителя предприятие окажет материальную помощь.
— Добавим, что работа водителя общественного транспорта одна из самых сложных, ответственных и напряженных по определению. Режим работы установлен в соответствии с ТК РФ и Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей Минтранса РФ. Применение сверхурочных работ допускается с согласия работника. — говорится в ответе «Нижегородпассажиравтотранса».