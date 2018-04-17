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Парень попался на краже женских кофточек в торговом центре Новосибирска
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Парень попался на краже женских кофточек в торговом центре Новосибирска 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
В одном из торговых центров Новосибирска с поличным задержали молодого человека, решившего вынести без оплаты новые вещи. Причем внимание «шопоголика» привлекли женские кофточки.
Как сообщает Vn.ru со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону, 20-летний покупатель под видом примерки в магазине одежды надел на себя несколько кофт и направился к выходу. Однако на турникете сработала сигнализация. Похититель модных обновок попытался скрыться от охранника, но всё равно был задержан и передан прибывшим по вызову полицейским патрульно-постовой службы.
Для себя или кого-то другого похищал новые кофточки молодой человек предстоит выяснить следствию.
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