Парень попался на краже женских кофточек в торговом центре Новосибирска

В одном из торговых центров Новосибирска с поличным задержали молодого человека, решившего вынести без оплаты новые вещи. Причем внимание «шопоголика» привлекли женские кофточки.

Как сообщает Vn.ru со ссылкой на представителя ГУ МВД по региону, 20-летний покупатель под видом примерки в магазине одежды надел на себя несколько кофт и направился к выходу. Однако на турникете сработала сигнализация. Похититель модных обновок попытался скрыться от охранника, но всё равно был задержан и передан прибывшим по вызову полицейским патрульно-постовой службы.

Для себя или кого-то другого похищал новые кофточки молодой человек предстоит выяснить следствию.