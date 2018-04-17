В Мордовии осужден экстрадированный из Берлина учитель музыки, застреливший клиента ресторана 17 лет назад

Ленинский районный суд Саранска Мордовии вынес 16 апреля приговор 39-летнему учителю музыки из Германии Денису Горшенину, который признан виновным в преступлении 17-летней давности. Тогда во время новогодних праздников Горшенин вместе с другими посетителями ресторана стал участником групповой драки, а затем открыл стрельбу из пистолета ТТ. В итоге один из мужчин получил смертельное огнестрельное ранение.

Денису Горшенину с назначили наказание в виде 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима . Кроме того, в качестве возмещения морального вреда он должен выплатить сестре убитого Алексея Юдина 1 миллион рублей, пишет

"Столица С"

Преступление было совершено в ночь на 2 января 2001 года. В баре-ресторане «Эсмеральда», который располагался на втором этаже гостиницы «Саранск», отдыхали 21-летний студент Алексей Юдин, его приятели Журавлев и Демкин вместе с женами. Неподалеку расположились ардатовец Денис Горшенин с братьями Валерием Владимиром Ильиными . В какой-то момент между двумя компаниями отдыхающих произошла словесная перепалка, поскольку один из братьев Ильиных стал оказывать «знаки внимания» женам Журавлева и Демкина.

Чтобы выяснить отношения, молодые люди вышли на лестничную площадку. Там завязалась драка. Охранники «Эсмеральды» сумели разнять хулиганов, причем Горшенина и братьев Ильиных выставили на улицу. Молодые люди сели в автомобиль «ВАЗ‑21010» с самарскими номерами и уехали.

"Отправиться домой хватило ума только Валерию Ильину, который работал сотрудником милиции, — пишет газета. — А вот его брат Владимир вместе с Горшениным решили вернуться".

Около 2:00 мстительные клиенты ресторана дождались, когда на улицу вышел Алексей Юдин. В этот момент Горшенин достал пистолет ТТ калибра 7,62 мм, направил дуло в грудь «обидчика» и спустил курок. Затем злоумышленник сделал еще один выстрел в воздух.

После стрельбы Горшенин и его соучастник скрылись бегством, бросив автомобиль. От полученного ранения Юдин скончался по пути в больницу.

Отметим, что погибший характеризовался исключительно положительно, был отзывчивым и веселым человеком. После смерти Алексея его отец пытался отравиться таблетками. Мужчину спасли, но за неделю до 18-летия своей дочери Натальи он повесился.

Горшенин был объявлен в международный розыск. В 2017 году было установлено, что уроженец мордовского Ардатова с 2009 года проживает в Германии под чужими анкетными данными, и работает в берлинской школе учителем музыки. Горшенин имел жилье на улице Лерхенвег, выдавал себя за гражданина Литвы и имел статус жителя Евросоюза . У обвиняемого в Германии была гражданская супруга и приемный сын.

24 марта 2017 года Горшенин был задержан полицейскими. А уже летом россиянина экстрадировали на родину.

Перед вынесением приговора подсудимый заявил, что раскаивается в содеянном. Суд пришел к выводу, что Денис сознательно убил студента, которому «желал смерти на почве личных неприязненных отношений». «Стрелял практически в упор, прицельно, из пистолета ТТ, имеющего высокие боевые качества», — отметил судья.

При назначении наказания учтено, что Горшенин вину признал, раскаялся, добровольно возместил часть причиненного морального вреда, не имел судимостей, по прежнему месту жительства и работы характеризуется положительно, хотя по месту содержания под стражей — отрицательно. Также были взяты в расчет различные заболевания подсудимого, его пожилой матери и гражданской супруги.

Сестра убитого Алексея Юдина просила взыскать с Горшенина 2 миллиона рублей компенсации морального вреда, однако суд снизил эту сумму вдвое.

После приговора сестра убитого Наталья выразила удовлетворение торжеством справедливости. Однако она посетовала, что уже через три года Горшенин получит право на УДО.

"Виновный был найден и понес наказание. Хотя, спустя столько лет, я на это, если честно, и не надеялась. Все возвращается в этой жизни бумерангом. Я сегодня уже побывала на могилах отца и брата, которые рядом лежат. Сказала им, что сегодня наконец услышу приговор человеку, который их убил", — пояснила Наталья.