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Фонд Кадырова обеспечил питьевой водой лагерь беженцев из Бирмы
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Фонд Кадырова обеспечил питьевой водой лагерь беженцев из Бирмы 

ТАСС 27 минут назад
ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова обеспечил питьевой водой беженцев в Бангладеше. Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чеченской Республики.
"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает широкомасштабную гуманитарную помощь беженцам из Бирмы. В Бангладеше в лагере беженцев завершены работы по бурению и установлению оборудования на 20 скважинах", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, это позволит обеспечить жителей лагеря чистой питьевой водой.
РОФ имени Кадырова с первых дней уделяет внимание проблемам рохинджа, которые подверглись репрессиям и вынуждены были покинуть Бирму. «В лагере беженцев благодаря фонду идет учебный процесс, работает кухня, которая ежедневно представляет двухразовое бесплатное питание ученикам», — сообщается на сайте.
Региональный общественный фонд учреждили в 2004 году в целях оказания благотворительной помощи и создания рабочих мест для населения Чеченской Республики. За время существования он неоднократно оказывал помощь не только чеченскому населению и людям в других регионах России, но и голодающим в Сомали, а также пострадавшим в военном конфликте сирийцам.
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