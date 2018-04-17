Фонд Кадырова обеспечил питьевой водой лагерь беженцев из Бирмы

ГРОЗНЫЙ, 17 апреля. / ТАСС /. Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова обеспечил питьевой водой беженцев в Бангладеше . Об этом сообщается на сайте главы и правительства Чеченской Республики.

"Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова оказывает широкомасштабную гуманитарную помощь беженцам из Бирмы . В Бангладеше в лагере беженцев завершены работы по бурению и установлению оборудования на 20 скважинах", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, это позволит обеспечить жителей лагеря чистой питьевой водой.

РОФ имени Кадырова с первых дней уделяет внимание проблемам рохинджа, которые подверглись репрессиям и вынуждены были покинуть Бирму. «В лагере беженцев благодаря фонду идет учебный процесс, работает кухня, которая ежедневно представляет двухразовое бесплатное питание ученикам», — сообщается на сайте.