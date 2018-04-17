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РЖД Логистика анонсирует подписание четырех бизнес-соглашений в рамках выставки TransRussia/TransLogistica
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РЖД Логистика анонсирует подписание четырех бизнес-соглашений в рамках выставки TransRussia/TransLogistica 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Торжественные церемонии подписания пройдут 18 апреля на стенде АО «РЖД Логистика» (Павильон 3, зал 15, стенд E313) по следующему расписанию:
10:00 — с АО «Российский экспортный центр» в лице директора по международному продвижению торговли группы компаний РЭЦ г-на Михаила Мамонова;
13:00 — с концерном DB Cargo AG в лице генерального директора ООО «ДБ Карго Руссия» г-на Уве Лойшнера;
13:15 — с собственником и оператором многофункционального морского перегрузочного комплекса «Бронка» ООО «Феникс» в лице исполнительного директора г-на Алексея Шуклецова;
14:00 — с АО «KTZ Express» в лице вице-президент АО «KTZ Express» г-на Ержана Кулакова.
Приглашаем представителей СМИ на данные подписания.
Всю дополнительную информацию вы можете получить у руководителя проектов по связям с общественностью АО «РЖД Логистика» Годлевской Екатерины, моб: +79851927472.
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