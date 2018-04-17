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Сенатор Морозов: Запад создает России образ спонсора терроризма
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Сенатор Морозов: Запад создает России образ спонсора терроризма 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
О ракетных ударах западных союзников по Сирии и новых экономических санкциях США против России в эфире программы «События. 25-й час» рассуждает заместитель председателя Комитета СФ РФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.
"Американцы вместе со своими ближайшими союзниками показали, что они готовы к военным авантюрам периода Хуссейна, Каддафи. И на очереди, как и тогда мы предполагали, Башар Асад. Сегодня мы являемся свидетелями новой политики. Американцы и британцы делают сейчас все возможное, чтобы за счет «вбросовой» информации о химатаке в Думе и дела Скрипалей создать образ России, как спонсора терроризма, страны-изгоя, с которой нельзя иметь никаких дел", — считает Морозов.
Полную версию комментария смотрите в видео.
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