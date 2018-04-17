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Посетителей фитнес‐центра в США эвакуировали из‐за названия Wi‐Fi сети
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Посетителей фитнес‐центра в США эвакуировали из‐за названия Wi‐Fi сети 

360tv.ru 1 час назад
Неприятный эпизод произошел в фитнес‐клубе «Планета Фитнеса», который находится в штате Мичиган. Тренер увидел среди доступных wi‐fi сетей одну точку доступа с названием «удаленный детонатор». Испуганный мужчина вызвал полицию, которая эвакуировала людей и осмотрела помещение. Об этом сообщило издание Saginaw News.
Американские стражи порядка не нашли взрывного устройства. После инцидента шеф полиции города Сагино (штат Мичиган), что не видит ничего незаконного в создании сети даже с таким названием. Поэтому неизвестного шутника, даже если бы его нашли, не удалось привлечь к ответственности. Через несколько часов после произошедшего спортивный зал открыли.
Похожий случай уже имел место быть в Соединенных Штатах. В декабре 2016 года один из пассажиров рейса Virgin America включил раздачу интернета и назвал сеть Samsung Galaxy Note 7. Тогда широкий резонанс получили новости о возгорании одноименного смартфона на борту американского самолета. Поэтому испуганные члены экипажа приняли вынуждены были совершить экстренную посадку.
Суд принял решение наказать популярного YouTube‐блогера, который известен под псевдонимом «Count Dankula». Он научил мопса вскидывать лапу в духе нацистского приветствия. Звезда интернете записал ролик, где его собака совершает тот самый жест под играющие на фоне речи Адольфа Гитлера, сообщила газета Independent.
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