Посетителей фитнес‐центра в США эвакуировали из‐за названия Wi‐Fi сети

Неприятный эпизод произошел в фитнес‐клубе «Планета Фитнеса», который находится в штате Мичиган. Тренер увидел среди доступных wi‐fi сетей одну точку доступа с названием «удаленный детонатор». Испуганный мужчина вызвал полицию, которая эвакуировала людей и осмотрела помещение. Об этом сообщило издание Saginaw News.

Американские стражи порядка не нашли взрывного устройства. После инцидента шеф полиции города Сагино (штат Мичиган), что не видит ничего незаконного в создании сети даже с таким названием. Поэтому неизвестного шутника, даже если бы его нашли, не удалось привлечь к ответственности. Через несколько часов после произошедшего спортивный зал открыли.

Похожий случай уже имел место быть в Соединенных Штатах . В декабре 2016 года один из пассажиров рейса Virgin America включил раздачу интернета и назвал сеть Samsung Galaxy Note 7. Тогда широкий резонанс получили новости о возгорании одноименного смартфона на борту американского самолета. Поэтому испуганные члены экипажа приняли вынуждены были совершить экстренную посадку.