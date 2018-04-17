«Русские хакеры» взломали миллионы маршрутизаторов по всему миру

Министерство внутренней безопасности США, ФБР и Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовали совместный доклад, согласно которому финансируемые правительством «русские хакеры» атакуют по всему миру миллионы маршрутизаторов и другое сетевое оборудование, в том числе потребительского класса. Как сообщается в документе, злоумышленники взламывают уязвимые устройства с целью шпионажа и подготовки плацдарма для дальнейших атак.

Хакеры атакуют правительственные организации, частный сектор и критическую инфраструктуру, а также интернет-провайдеров, чьими услугами они пользуются. Злоумышленники взламывают маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, межсетевые экраны и системы обнаружения вторжений (NIDS), а затем используют их для осуществления атак «человек посередине» с целью шпионажа, хищения интеллектуальной собственности и закрепления в сетях жертв для проведения дополнительных операций.

Согласно докладу, множественные источники, в том числе частные и общественные исследовательские организации, уведомили британские и американские спецслужбы о вышеупомянутых атаках. Авторы доклада настоятельно рекомендуют производителям сетевого оборудования, интернет-провайдерам, общественным организациям и частным компаниям ознакомиться с документом и принять предложенные в нем меры по предотвращению возможных атак.