В Астраханской области засеют хлопком около 500 гектаров

Цель компании-инвестора — частично вытеснить импортное сырье, от которого сегодня зависит все текстильное производство. Астраханская область выбрана неслучайно: по оценкам экспертов, здесь самый подходящий для этой культуры климат, есть небольшие хозяйства, которые уже выращивают «белое золото», и научная база, позволяющая выбрать самые подходящие для этого климата семена. В 1920 — 1940-х годах в регионе хлопком были засеяны тысячи гектаров, для его выращивания даже создавались специальные колхозы.

В конце 2000-х годов астраханские селекционеры провели несколько успешных экспериментов, выведя новые сорта не только традиционного белого хлопка, но и цветные — с кофейным оттенком, бежевые и светло-голубые. При этом в их копилке появились уникальные сорта хлопка, которые вызревают за 110 — 140 дней, быстрее, чем в Узбекистане . Коробочки хлопка раскрываются еще в октябре, до наступления холодов. При этом гарантированная урожайность составляет от 2,5 тонны на гектар, а пиковая урожайность — до шести тонн. Ученые уверяют также, что качество такого волокна выше, чем у эталонного узбекского.

По словам губернатора региона Александра Жилкина, потенциал для выращивания хлопка под Астраханью огромный, этой культурой можно засеять до 100 тысяч гектаров.

— У нас есть люди, которые знают, как это делать правильно, работают с нужными сортами, применяя передовые технологии, — добавляет губернатор. — Но есть и проблемы. Самая главная — нет хорошей современной техники. Убирать хлопок вручную очень тяжело, и на большой площади делать это, конечно, невозможно. В России специализированную технику не производят, импортная же дорогая.

Такая же проблема и с техникой для переработки хлопка-сырца, пока это тоже происходит вручную. А чтобы процесс был полностью автоматизирован, необходима государственная поддержка.

Ярославля и При этом эксперты отмечают, что перспективы у российского хлопка хорошие. По данным астраханского минсельхоза, потребности российского рынка в этой культуре сейчас оцениваются в 90 тысяч тонн ежегодно. Принимать астраханское сырье готовы хлопчатобумажные комбинаты Камышина Санкт-Петербурга . Закупочные цены на хлопок даже на внутреннем рынке достаточно высоки, а если производить его на экспорт, то цифра вырастет на 10 — 15 процентов.

Кстати

На прошедшей в марте Российской неделе текстильной и легкой промышленности обсуждались меры поддержки производителей отечественного сырья, прежде всего, в шерстяном, кожевенном, хлопковом и льняном сегментах. По мнению президента Союзлегпрома Андрея Разбродина, жесткие ограничения на экспорт первых двух видов сырья создают хорошую основу для комплексного сырьевого импортозамещения в отрасли. Среди приоритетных задач легпрома — увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке: к 2018 году этот показатель не превышает 20 процентов.