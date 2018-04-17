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Производство рыбы в Тюменской области выросло вдвое
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Производство рыбы в Тюменской области выросло вдвое 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
ТЮМЕНЬ, 17 апр — РИА Новости. Рыбоводные предприятия Тюменской области вырастили более 980 тонн товарной рыбы за первый квартал текущего года, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора региона.
"Рост объема выращивания рыбы связан с технологической модернизацией рыбоводных хозяйств, увеличением производственных мощностей и мерами господдержки аквакультуры на территории Тюменской области. Серьезно увеличились объемы выращивания карпа, щуки, пеляди и карповой рыбы, кроме того, появились объемы выращенных осетра и бестера", — уточнил собеседник агентства.
По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, рыбная отрасль является одной из точек роста экономики региона, при этом особое внимание нужно уделить производству местного сырья.
"Мы изначально должны ориентироваться на местного производителя, ведь в регионе достаточно водных ресурсов. Необходимо обеспечить замкнутый цикл: производство сырья — переработка — потребление", — сказал глава региона.
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