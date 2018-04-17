Производство рыбы в Тюменской области в I квартале 2018 года выросло вдвое

ТЮМЕНЬ , 17 апреля. / ТАСС /. Модернизация рыбоводных хозяйств и меры государственной поддержки отрасли в Тюменской области позволили увеличить производство рыбы в первом квартале 2018 года почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Всего за этот период произведено более 980 тонн товарной рыбы, сообщили во вторник в департаменте агропромышленного комплекса региона.

"Наметившаяся тенденция к росту в производстве товарной рыбы в Тюменской области сохраняет свои темпы. Так, за первый квартал 2018 года рыбоводными предприятиями региона, учитывая и индустриальное, и пастбищное рыбоводство, уже было выращено более 980 тонн товарной рыбы. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года этот объем увеличился почти в два раза, в 2017 году за этот период было выращено 510 тонн. Рост объема выращивания рыбы связан с технологической модернизацией рыбоводных хозяйств, увеличением их производственных мощностей, а также мерами государственной поддержки аквакультуры, реализуемыми в области", — говорится в сообщении

В частности, увеличились объемы выращивания карпа и щуки: в 2018 году — 526 и 194 тонны соответственно. «Также увеличились показатели по выращиванию пеляди и карповой рыбы. Кроме того, в первом квартале 2018 года появились объемы выращенных осетра и бестера — 11 и пять тонн соответственно», — уточнили в департаменте.

Ранее заместитель губернатора региона, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов отметил, что по объемам выращенной рыбы в 2017 году Тюменская область стала вторым субъектом Уральского федерального округа (УрФО), на первом месте — Челябинская область

По данным департамента, вылов водных биоресурсов на территории Тюменской области в 2017 году составил порядка 3 тыс. тонн. Собственная переработка при этом — почти 2,5 тыс. тонн, что на 19% выше уровня предыдущего года. Увеличился и объем выпуска водных биоресурсов в рамках проведения работ по искусственному воспроизводству: в 2017 году в реки и озера области рыбоводными хозяйствами было выпущено 9 млн личинок и молоди сиговых и осетровых видов рыб.

Как пояснили ТАСС в департаменте, всего в Тюменской области расположено более 80 различных рыбоводных предприятий и хозяйств. Самыми крупными из них являются ЗАО «Казанская рыба», ООО «Сладковское товарное рыбоводческое хозяйство» и ООО «Пышма-96».