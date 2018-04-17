Бюст Анфисы Чеховой приковал к ней всеобщее внимание на светском мероприятии

Анфиса Чехова была в числе приглашенных на церемонию вручения премий «Самые стильные», организованную журналом Hello! и прошедшую накануне в Москве . Телеведущая блеснула на красной дорожке в вечернем платье с очень глубоким декольте.

«Как опоздать на Церемонию журнала Hello на 2 часа, но все равно не остаться незамеченной. Секрет золушки! Или что делать, когда твои коллеги перестали тебя узнавать», — так подписала Анфиса снимки, выложенные ею в Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Фолловеры осыпали любимицу комплиментами: «Шикарная», «Просто восхитительный образ», «Вы прекрасны», «Красотка, похудела, очень хорошо выглядишь».

Фото: Instagram