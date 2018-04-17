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Анфиса Чехова пришла на светское мероприятие с ошеломляющим декольте
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Анфиса Чехова пришла на светское мероприятие с ошеломляющим декольте 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Ежегодная премия журнала Hello «Самые стильные в России» вызывает большой ажиотаж у знаменитостей — все звезды собираются на одной дорожке и демонстрируют свои изысканные наряды.
Телеведущая Анфиса Чехова, которая феноменально похудела за последние несколько лет, появилась на премии с опозданием, но все равно привлекла к себе много внимания. Для выхода в свет артистка выбрала длинное черное платье по фигуре и глубоким декольте, которое подчеркивало формы ведущей.
"Как опоздать на Церемонию журнала Hello «Самые стильные в России» на 2 часа, но всё равно не остаться незамеченной. Секрет золушки. Или что делать, когда твои коллеги перестали тебя узнавать", — подписала свои снимки Анфиса.
Поклонники по достоинству оценили смелый образ телеведущей и признали ее одной из самых стильных знаменитостей отечественного шоу-бизнеса. «Шикарная», «Просто восхитительный образ», «Вы прекрасны», «Красотка, похудела, очень хорошо выглядишь», — писали поклонники.
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По словам Анфисы, столь впечатляющих результатов в похудении она добилась благодаря тому, что изменила отношение к себе, своему питанию и спорту. Теперь Чехова проводит семинары и учит всех желающих, как научиться любить себя в любом весе и благодаря этому начать реально худеть.
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