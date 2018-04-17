Посетителям зоопарка в Сан-Диего показали игривых кенгурят

Троих кенгурят семейства валлаби показали посетителям зоопарка в Сан-Диего, сообщает «МИР 24». Пока животные не подросли, они будут находиться под присмотром специалистов.

Маленьких валлаби содержат в мягких подвесных сумках и кормят по пять раз в день. Кроме специальных смесей кенгурята едят сено и пищевые гранулы. Пока их рост около 30 сантиметров, а вес около килограмма. Животных выпускают в специальные вольеры, где они не прочь поиграть.

В дикой природе валлаби встречаются в основном в Австралии и на близлежащих островах.

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