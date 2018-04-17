Ещё
Посетителям зоопарка в Сан-Диего показали игривых кенгурят
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посетителям зоопарка в Сан-Диего показали игривых кенгурят 

Мир24 1 час назад
Троих кенгурят семейства валлаби показали посетителям зоопарка в Сан-Диего, сообщает «МИР 24». Пока животные не подросли, они будут находиться под присмотром специалистов.
Маленьких валлаби содержат в мягких подвесных сумках и кормят по пять раз в день. Кроме специальных смесей кенгурята едят сено и пищевые гранулы. Пока их рост около 30 сантиметров, а вес около килограмма. Животных выпускают в специальные вольеры, где они не прочь поиграть.
В дикой природе валлаби встречаются в основном в Австралии и на близлежащих островах.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
СМИ: Бердымухамедов приступил к написанию новой книги Алла Пугачева показала архивный снимок своей мамы Спасибо Туркменистану: 3 июня станет Всемирным днем велосипеда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»135
Санкции США: Россию погружают в рецессию431
Скончался Андрей Невраев4
Путин придумал способ победить коррупцию1052
Журналисты из США опровергли химатаку в Сирии186
Видео
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:29
Пока вы спали: Трамп перешел к плану «Б»
Общество Ближний Восток
00:41
Лолиту Милявскую не пускают к дочери на выпускной‍
Шоу-бизнес
01:00
Бузова оказалась в центре нового скандала
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена ополчилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:23
Раскрыты подробности госпитализации Кобзона
Шоу-бизнес
00:55
Пригожин сделал Валерии дорогой подарок
Шоу-бизнес
04:17
Олигархи щедро платят Ротару
Шоу-бизнес
01:25
Актера из «Оно» нашли мертвым после вызова полиции
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение