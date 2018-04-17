Свыше 60 нарушений выявлено в Приморье при реализации федерального закона о ТОРах

17 апреля состоялось межведомственное оперативное совещание с заместителем генерального прокурора прокуратуры Приморского края на тему «Вопросы и состояние законности при реализации федерального закона „О территориях социально-экономического развития Российской Федерации в Приморском крае“, сообщает PRIMPRESS.

С докладом выступил прокурор Приморского края Сергей Бессчасный.

»Создание территорий опережающего социально-экономического развития является важным этапом осуществления государственной стратегии развития Приморского края и всего Дальнего Востока, перспективным механизмом обеспечения инвестиционной привлекательности региона. В настоящее время на территории Приморского края создано четыре территории опережающего социально-экономического развития: Надеждинский, Михайловский, Большой Камень и Нефтехимический. Деятельность осуществляют 69 резидентов. На реализацию мероприятий по созданию объектов инфраструктуры на территориях опережающего социально-экономического развития предусмотрено свыше 12,5 миллиардов рублей бюджетных средств, в том числе свыше 4 — из краевого бюджета. Надзорное сопровождение реализации правового режима ТОРов, защита прав резидентов и инвесторов находится в приоритете у прокуратуры Приморского края», — заявил Сергей Бессчасный.

Так, по результатам плановых и внеплановых проверок за 2017 год и истекший период 2018 года выявлено свыше 60 нарушений закона, принято более 30 актов реагирования, порядка 10 лиц привлечено к ответственности, возбуждено и расследуется одно дело о халатности.

Администрацией Приморского края до настоящего времени не приняты исчерпывающие меры по реализации инвестиционной стратегии с учетом принятых на федеральном уровне мер по обеспечению ускоренного развития и улучшения инвестиционного климата в регионе. Прокурор Приморского края Сергей Бесчастный попросил вице-губернатора Константина Богданенко взять этот вопрос под личный контроль.

Прокуратурой Приморского края были выявлены факты по ненадлежащей реализации мероприятий по созданию инфраструктуры органами исполнительной власти Приморского края.

По инициативе прокуратуры Приморского края возбуждено уголовное дело по фактам необоснованного расходования бюджетных средств на выполнение работ по разработке документации планировки территорий линейных объектов водоснабжения и водоотведения и объектов газоснабжения ТОРов Надеждинский и Михайловский. Ущерб оценивается в размере свыше 16 миллионов рублей.

Выявлены нарушения и при осуществлении кадастрового учета земельных участков, расположенных на территориях опережающего социально-экономического развития.

В деятельности надзорных органов — в первую очередь, Государственной инспекции труда, Краевого управления Роспотребнадзор МЧС России — выявлен ряд нарушений, в частности проверки, несогласованные с Минвостокразвития России и несоблюдение сроков проверки. Пять должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, четверо — к административной.