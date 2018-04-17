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Замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы стала Екатерина Бербер
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Замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы стала Екатерина Бербер 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО, Николай Корешков
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерину Бербер, соответствующее распоряжение разместили на официальном сайте мэра.
«Принять Бербер Екатерину Владимировну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — говорится в документе.
Договор с Бербер заключен на три года.
Екатерина Бербер окончила экономический факультет Пермского государственного университета. С 1998 года занимала должности в комитете по образованию и науке Перми, департаменте социального развития Пермской области. В 2008 году стала министром социального развития Пермского края. С 2010 занимала должность зампредседателя правительства Пермского края. В 2013 году была назначена на пост замглавы администрации Перми.
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