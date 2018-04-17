Замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы стала Екатерина Бербер

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Екатерину Бербер, соответствующее распоряжение разместили на официальном сайте мэра.

«Принять Бербер Екатерину Владимировну на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — говорится в документе.

Договор с Бербер заключен на три года.