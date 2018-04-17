Лавров: Америка ставит цель наказать санкциями сотни тысяч россиян

«Разве не было плохих времен? Помните, Джордж Сорос обвалил фунт? Они (США) же не просто угрожают наказать тех, кто имеет какие-то контакты с сирийским правительством. По сути, они хотят наказать весь российский народ за то, что тот сделал «неправильный» выбор на президентских выборах», — сказал он в интервью телеканалу BBC.

«Они заявляют, что никогда не будут наносить вред простым людям, а только олигархам, политикам и военным, которые якобы дестабилизируют мир. Это ложь», — считает Лавров.

По его словам, их настоящее желание — «создать проблемы для сотен тысяч россиян».

«Не переживайте, мы как-нибудь продержимся», — пообещал глава российского внешнеполитического ведомства.