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Лавров: Америка ставит цель наказать санкциями сотни тысяч россиян
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Лавров: Америка ставит цель наказать санкциями сотни тысяч россиян 

Банки.ру 1 час назад
Новыми антироссийскими санкциями США создают «проблемы для сотни тысяч россиян», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Разве не было плохих времен? Помните, Джордж Сорос обвалил фунт? Они (США) же не просто угрожают наказать тех, кто имеет какие-то контакты с сирийским правительством. По сути, они хотят наказать весь российский народ за то, что тот сделал «неправильный» выбор на президентских выборах», — сказал он в интервью телеканалу BBC.
«Они заявляют, что никогда не будут наносить вред простым людям, а только олигархам, политикам и военным, которые якобы дестабилизируют мир. Это ложь», — считает Лавров.
По его словам, их настоящее желание — «создать проблемы для сотен тысяч россиян».
«Не переживайте, мы как-нибудь продержимся», — пообещал глава российского внешнеполитического ведомства.
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