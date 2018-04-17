Сенатор призвала взвешенно подойти к возможному запрету на импорт лекарств из США

"В США находятся серьезные фармацевтические компании, которые выпускают качественные лекарственные препараты разных классов, в том числе гипотензивные (снижающие повышенное артериальное давление), антибиотики, препараты для лечения ревматических заболеваний, противоаллергические и др. Поэтому очень хотелось бы, чтобы при обсуждении вопроса, если таковой возникнет, решение принималось не под влиянием эмоций, а взвешенно, исходя из интересов людей и страны в целом", — сказала она, добавив, что надо продолжать развивать отечественную фармацевтическую промышленность.

Козлова также отметила, что Россия переживет и «новые» санкции со стороны США, о возможности введения которых сообщалось 16 апреля. «Что же касается „новых“ антироссийских санкций, то и их мы переживем. Конечно, будут трудности, поэтому все должны мобилизоваться на их преодоление, продолжая решительно бороться с основным нашим врагом — коррупцией во всех её проявлениях», — заявила Козлова.

Как сообщал ТАСС, Госдума рассмотрит проект закона о контрсанкциях РФ в отношении США в первом чтении 15 мая. Проект закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным . Он разработан «как ответная мера на вызовы США, его должностных лиц, выраженных в их недружественных и неконструктивных действиях о введении „санкций“ в отношении РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц», говорится в пояснительной записке.