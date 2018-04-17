У Путина есть экономическая сила, чтобы бросить вызов миру?

Россия не ответила на атаку Трампа на Сирию несмотря на то, что ранее российские официальные лица делали противоположные заявления. И, судя по всему, не ответит.

Если говорить реалистично, то налицо серьезное неравенство сил. Одна страна расходует на вооружение 550 миллиардов долларов в год, другая — 70 миллиардов долларов… С одной стороны, 20 авианосцев, с другой — один… Да и тот, как утверждается, устарел. Холодные экономические факты подрезают крылья Путину. К тому же есть еще санкции.

Мы, будучи занятыми падением турецкой лиры относительно доллара и евро на прошлой неделе, должно быть, не заметили, но рубль после объявления о новых санкциях Америки в отношении России пережил один из самых резких обвалов в своей истории. В прошлую среду 11 апреля недельное падение курса рубля относительно доллара составило 10%.

Негативное влияние санкций на экономический рост России оценивается почти в один процент в год. Это высокий показатель для страны, которая может расти темпами 1-2%.

Наряду с такой ситуацией с курсом рубля не блестяще и общее состояние российской экономики. Первый и второй сроки Путина были отмечены большим успехом с экономической точки зрения. Но затем экономика остановилась.

Об исторических и психологических причинах популярности Путина среди россиян уже много было написано. Много было сказано о том, что русские по оставшейся со времен царизма привычке любят «сильных государственных деятелей» и, как другие народы Востока, симпатизируют такому единоличному лидеру. Все это обязательно сыграло роль в построении Путиным своей власти, но есть еще и обрисованная выше картина.

Путин — самый успешный российский лидер в экономике включая период Советского Союза. Тот факт, что он пришел к власти после Ельцина, при котором Россия переживала катастрофу с экономической точки зрения, еще более усиливает сияние этого успеха.

Но этот успех характерен только для первых двух сроков Путина. Картина изменилась после президентского срока Медведева. Рост 7-8%, достигнутый в сфере национального дохода на душу населения в первые два срока Путина, остался только в памяти. Россия после правления Медведева оказалась в застое. Здесь, конечно, было велико влияние санкций, введенных под руководством Америки в отношении этой страны.

Четвертый срок Путина, который начался в прошлом месяце, также не обещает блестящих времен. По прогнозу «Кэпитал экономикс» (Capital Economics), даже при отсутствии таких больших потрясений, как войны, рост валового внутреннего продукта в период с 2018 по 2024 годы в среднем не превысит 1,5%. Рост дохода на душу населения, как предполагается, будет не намного выше и составит в среднем 1,6%.

Эти показатели напоминают не столько первые два срока Путина, сколько экономический застой, пережитый Советским Союзом в 1960-е и 1970-е годы при Брежневе и приведший социализм к краху.

Хотя в последнее время бюджетная доля расходов на вооружение возросла в противовес расходам на здравоохранение и образование, Путин — лидер, который придает большое значение бюджетной дисциплине. Он избегает расходов, способных нарушить бюджетный баланс, поскольку знает, что налоги, введенные для финансирования этих расходов, вызовут беспокойство населения.

Новая война — это последнее, что в этих условиях нужно Путину.

Конечно, также не стоит забывать о Чемпионате мира по футболу, который этим летом состоится в России. В то время как на это мероприятие были потрачены большие деньги, и от него ожидаются крупные репутационные преимущества, можно также предположить, что в попытке досадить Западу Россия не станет действовать во вред самой себе.

Нет, третья мировая война пока не маячит на горизонте.