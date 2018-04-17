В парке «Крылья Советов» пройдет митинг против «мусорного» завода 

В Казани пройдет митинг против строительства мусоросжигающего завода. Противники предприятия соберутся в парке «Крылья Советов».
Активисты будут настаивать на строительстве мусороперерабатывающих заводов, введении раздельного сбора и переработки.
Митинг состоится 22 апреля в 16:00. Акция согласована, сообщили активисты движения против строительства «мусорного» завода.
Строительство мусоросжигающего завода должно начаться осенью. Предприятие разместят в селе Осиново, которое находится в нескольких километрах от казанского микрорайона «Салават Купере».
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