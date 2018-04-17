В Соединенных Штатах уверены, что КНР несправедливо ограничивает работу американских технологических компаний на своей территории
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ввести новые торговые меры против КНР под предлогом того, что китайские власти затрудняют работу американских технологических компаний, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.
По их информации, в аппарате представителя США на торговых переговорах готовят документ с претензиями Вашингтона к Пекину по этому поводу, причем пока не решено, дадут ли ему ход.
По данным издания, в США недовольны, поскольку американские корпорации, использующие метод удаленной обработки данных, в том числе Amazon и Microsoft, согласно местному законодательству для работы в стране должны создавать совместные компании с китайскими фирмами, представители которых получают при этом доступ к их технологиям.
Торговые отношения США и Китая обострились 3 апреля, когда администрация Трампа опубликовала список продукции из КНР, в отношении которой планировалось ввести дополнительные пошлины в 25%. В ответ Госсовет Китая опубликовал перечень американской продукции, на которые собирался ввести аналогичные сборы. Вступят ли в силу эти ответные меры, зависит от того, реализуют ли США озвученные решения.