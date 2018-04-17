США разрабатывают новые торговые меры против Китая — СМИ

Соединенных Штатах уверены, что КНР несправедливо ограничивает работу американских технологических компаний на своей территории

По их информации, в аппарате представителя США на торговых переговорах готовят документ с претензиями Вашингтона к Пекину по этому поводу, причем пока не решено, дадут ли ему ход.

По данным издания, в США недовольны, поскольку американские корпорации, использующие метод удаленной обработки данных, в том числе Amazon Microsoft , согласно местному законодательству для работы в стране должны создавать совместные компании с китайскими фирмами, представители которых получают при этом доступ к их технологиям.