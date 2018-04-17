СМИ: США готовят новые торговые меры против КНР

По мнению США, это необходимо из-за того, что власти КНР затрудняют работу американских технологических компаний. В частности, американские корпорации, пользующиеся методом удаленной обработки данных, в том числе Amazon Microsoft , по законам КНР для работы в стране должны создавать совместные компании с китайскими фирмами. США не устраивает такой порядок вещей, так как партнеры в КНР получают доступ к их технологиям.

Сейчас в аппарате представителя США на торговых переговорах готовят документ, в котором содержатся соответствующие претензии. Однако неизвестно, будет ли документу дан ход, отмечает издание.

22 марта Трамп подписал меморандум о борьбе с «экономической агрессией КНР». На китайские товары были введены пошлины. Также вступили в силу новые пошлины на стальную (25%) и алюминиевую (10%) продукцию для всех стран, которые поставляют продукцию на американский рынок.

В ответ на действия США Китай ввёл 25-процентные пошлины на американскую продукцию. В частности, речь идёт об автомобилях, продукции нефтехимии, бобах — в общей сложности пошлины введены на 106 наименований американской продукции.