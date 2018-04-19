Мэрия Омска не сможет закрывать маршруты без согласия перевозчиков 

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура продолжает проверку новой маршрутной сети Омска. Так, надзорный орган запретил мэрии закрывать маршруты, на которых работают частные перевозчики. При этом у большинства из них лицензии действуют до 2022-2023 годов.
«Орган местного самоуправления не будет вмешиваться в деятельность тех перевозчиков, которые изъявят желание продолжить осуществление перевозок в соответствии с ранее выданными свидетельствами», — пояснили в пресс-службе региональной прокураты.
Напомним, в конце 2017 года в Омске утвердили новую маршрутную сеть. Её разрабатывали эксперты из Санкт-Петербурга. Теперь в нашем городе появятся новые остановки. Часть маршрутов при этом сократят. Омичам обещают, что они будут совершать меньше пересадок, чтобы добраться до нужного места. Запустить новую маршрутную сеть планируют в августе текущего года.