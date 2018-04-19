Мэрия Омска не сможет закрывать маршруты без согласия перевозчиков

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокуратура продолжает проверку новой маршрутной сети Омска . Так, надзорный орган запретил мэрии закрывать маршруты, на которых работают частные перевозчики. При этом у большинства из них лицензии действуют до 2022-2023 годов.

«Орган местного самоуправления не будет вмешиваться в деятельность тех перевозчиков, которые изъявят желание продолжить осуществление перевозок в соответствии с ранее выданными свидетельствами», — пояснили в пресс-службе региональной прокураты.