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Мэрия Омска не сможет закрывать маршруты без согласия перевозчиков
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Мэрия Омска не сможет закрывать маршруты без согласия перевозчиков 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Прокуратура продолжает проверку новой маршрутной сети Омска. Так, надзорный орган запретил мэрии закрывать маршруты, на которых работают частные перевозчики. При этом у большинства из них лицензии действуют до 2022-2023 годов.
«Орган местного самоуправления не будет вмешиваться в деятельность тех перевозчиков, которые изъявят желание продолжить осуществление перевозок в соответствии с ранее выданными свидетельствами», — пояснили в пресс-службе региональной прокураты.
Напомним, в конце 2017 года в Омске утвердили новую маршрутную сеть. Её разрабатывали эксперты из Санкт-Петербурга. Теперь в нашем городе появятся новые остановки. Часть маршрутов при этом сократят. Омичам обещают, что они будут совершать меньше пересадок, чтобы добраться до нужного места. Запустить новую маршрутную сеть планируют в августе текущего года.
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