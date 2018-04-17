На Радоницу на городском кладбище в Ханты-Мансийске отслужат панихиду

Панихида на Восточном кладбище Ханты-Мансийска состоится 17 апреля в 12:00. Возглавит панихиду митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел

Также в районе Северного кладбища в этот день с 8:00 до 19:00 будет установлены временные технические средства организации дорожного движения.

Напомним, Радоница, или Родительский день, почитаемый у православных христиан, отмечается на девятый день после Пасхи. В этот день принято молиться за упокой душ усопших родственников, посещать кладбища, прибирать места захоронения предков.