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На Радоницу на городском кладбище в Ханты-Мансийске отслужат панихиду
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На Радоницу на городском кладбище в Ханты-Мансийске отслужат панихиду 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Панихида на Восточном кладбище Ханты-Мансийска состоится 17 апреля в 12:00. Возглавит панихиду митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел.
Также в районе Северного кладбища в этот день с 8:00 до 19:00 будет установлены временные технические средства организации дорожного движения.
Напомним, Радоница, или Родительский день, почитаемый у православных христиан, отмечается на девятый день после Пасхи. В этот день принято молиться за упокой душ усопших родственников, посещать кладбища, прибирать места захоронения предков.
В некоторых регионах этот день официально считается выходным, например в Пензе и Брянске. Кое-где (например, в Оренбурге) местные администрации рекомендовали работодателям организовать сокращенный рабочий день, чтобы работники успели посетить кладбище.
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