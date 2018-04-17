Прошивка газона на «Самара-Арене» завершится до конца недели

Укладка газона футбольного поля на стадионе «Самара-Арена» была завершена в понедельник, поcле чего началась его прошивка. Первый тестовый матч на арене запланирован на 28 апреля — местные «Крылья Советов» во встрече первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) примут воронежский «Факел».

"Как все отмечают, качество газона очень высокое. Рассчитываем, что до конца текущей недели должны завершить прошивку. Завтра из Саранска приходит вторая машинка для прошивки. Думаю, к концу дня прошьем 30 процентов газона", — сказал Азаров.

"По благоустройству прилегающей территории есть некоторое отставание — у нас весна на месяц опоздала, 1 апреля выпало 30 см снега. Основные вопросы будут закрыты к 28 апреля. Наша команда была на тестовых матчах и в Калининграде , и в Нижнем Новгороде, планируем отправить ее в Волгоград в эти выходные. 25 апреля проведем тренировку с включением всех систем жизнеобеспечения, все протестируем", — добавил врио губернатора.