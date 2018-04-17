Прошивка газона на «Самара-Арене» завершится до конца недели 

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Работа по прошивке газона на стадионе чемпионата мира по футболу 2018 года в Самаре будет завершена до конца недели, для ускорения процесса будет привезено оборудование, которое использовалось в Саранске. Об этом на совещании о ходе подготовки к чемпионату мира сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Укладка газона футбольного поля на стадионе «Самара-Арена» была завершена в понедельник, поcле чего началась его прошивка. Первый тестовый матч на арене запланирован на 28 апреля — местные «Крылья Советов» во встрече первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) примут воронежский «Факел».
"Как все отмечают, качество газона очень высокое. Рассчитываем, что до конца текущей недели должны завершить прошивку. Завтра из Саранска приходит вторая машинка для прошивки. Думаю, к концу дня прошьем 30 процентов газона", — сказал Азаров.
"По благоустройству прилегающей территории есть некоторое отставание — у нас весна на месяц опоздала, 1 апреля выпало 30 см снега. Основные вопросы будут закрыты к 28 апреля. Наша команда была на тестовых матчах и в Калининграде, и в Нижнем Новгороде, планируем отправить ее в Волгоград в эти выходные. 25 апреля проведем тренировку с включением всех систем жизнеобеспечения, все протестируем", — добавил врио губернатора.
Первый в истории России чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Самара примет шесть матчей турнира: на групповом этапе здесь сыграют сборные Коста-Рики и Сербии (17 июня), Дании и Австралии (21 июня), Уругвая и России (25 июня), Сенегала и Колумбии (28 июня). Также на стадионе пройдут матчи 1/8 финала (2 июля) и 1/4 финала (7 июля).