В Оренбурге на улице 9 января сняли оцепление

Сегодня утром в дежурную часть поступило сообщение о нахождении на пересечении улиц 9 января и Краснознаменной подозрительной коробки.

Правоохранители оцепили территорию, для осмотра на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудники полиции. Также к операции привлекли взрывотехников ОМОН.

Как сообщили в Росгвардии, в результате осмотра никаких взрывных устройств в коробке обнаружено не было. Сейчас оцепление на этом участке улицы уже снято.