В Оренбурге на улице 9 января сняли оцепление 

Сегодня утром в дежурную часть поступило сообщение о нахождении на пересечении улиц 9 января и Краснознаменной подозрительной коробки.
Правоохранители оцепили территорию, для осмотра на место происшествия прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и сотрудники полиции. Также к операции привлекли взрывотехников ОМОН.
Как сообщили в Росгвардии, в результате осмотра никаких взрывных устройств в коробке обнаружено не было. Сейчас оцепление на этом участке улицы уже снято.
Сотрудники Росгвардии рекомендуют оренбуржцев быть бдительными и не прикасаться к подозрительным предметам на улице. Об опасных находках стоит сразу же сообщать в правоохранительные органы.