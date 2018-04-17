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Бутилированную артезианскую воду начнут поставлять с Камчатки в Китай
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Бутилированную артезианскую воду начнут поставлять с Камчатки в Китай 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 17 апреля. Поставки бутилированной негазированной артезианской воды с первого мая начнутся из Петропавловска-Камчатского в Китай. Соответствующее трехсторонний контракт на пять лет подписали Петропавловск-Камчатский морской торговый порт с российской компанией «Аквамарин» и китайской компанией COFCO Coca-Cola Beverages Ltd, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе порта.
"Пилотная партия должна быть готова уже к 1 мая. Всего в течение 2018 года планируется выпустить 10 млн бутылок воды объемом 0,5 литра. Информация о марке, под которой в Китае будет продаваться камчатская вода, пока, в соответствии с условиями контракта, не разглашается", — сообщили в пресс-службе.
Вода, добываемая на месторождении на сопке Петровской в Петропавловске-Камчатском, разольют на модернизированном заводе «Аквамарин», производящей продукцию под брендом «Вулканы Камчатки». Порт обеспечит хранение и отгрузку продукции, суда «Камчатского морского пароходства» доставят бутилированную воду в порты Китая. Все работы по добыче, очистке и разливу воды, а также по отгрузке продукции проведут в радиусе не более 1,5 км.
"Завод находится в Петропавловске-Камчатском, вода камчатская, преформы, крышки и этикетки для продукции только российского производства. Вся добавленная стоимость остается в регионе, ведь отсюда будет вывозиться не сырье, а продукт. Здесь будут созданы новые рабочие места, в крае увеличится грузооборот и товарооборот. Даже расчеты мы будем вести в рублях. А на миллионах бутылок, которые в Китае будут продаваться в вип-сегменте, будет прямая реклама Камчатки", — отметил один из руководителей проекта Евгений Иванчей.
Природная артезианская вода «Вулканы Камчатки» добывается на сопке Петровской из скважины глубиной более 170 м. В процессе производства вода проходит очистку микрофильтрацией, подвергается бактерицидной обработке ультрафиолетовыми лампами и насыщается ионами серебра, сохраняя при этом важные для человеческого организма микроэлементы. Ионы серебра обеспечивают бактериостатический эффект.
Одна из крупнейших китайских компаний COFCO Coca-Cola Beverages Ltd уже более 20 лет входит в список Fortune Global 500 с годовым оборотом свыше 60 млрд долларов. В течение пяти лет компания планирует нарастить годовой объем заказов с 15 до 300 млн литров бутилированной воды. Госкомпания производит и реализует газированные напитки, сок, чай, кофе и питьевую воду.
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