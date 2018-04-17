Новый калужский парк утонул в мусоре 

16 апреля на планерке в городской управе Калуги были продемонстрированы фотографии усеянного мусором нового калужского парка, разбитого в прошлом году на месте центрального рынка в рамках программы «Городская среда». «Это центральный парк, это федеральный проект „Городская среда“, это имиджевый проект нашего города. Его надо хорошо содержать. Вот так вот точно нельзя!», — увидев фото, возмутился временно исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Разумовский. Как оказалось, содержать парк сейчас просто некому, так как на баланс МУП «Калугаблагоустройство» он до сих пор не передан. Тем не менее, два-три раза в неделю дворники этого муниципального предприятия мусор в парке убирают. «Конечно, этого крайне мало. Там уборку надо проводить ежедневно. Ну и, соответственно, организация охраны», — сказал руководитель МУП «Калугаблагоустройство» Сергей Ильинов. Ситуация должна начать меняться уже 17 апреля. В этот день Управление капитального строительства должно, наконец, передать парк на баланс Калугаблагоустройство и парк перестанет быть «дитем двух нянек». Такое распоряжение, во всяком случае, сделал градоначальник.