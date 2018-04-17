Четвертый медиасубботник в Подмосковье пройдет 21 апреля в Королеве

Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) приглашает всех желающих присоединиться к журналистам агентства и принять участие в четвертом областном медиасубботнике, который пройдет 21 апреля в Королеве. В рамках акции журналисты планируют навести чистоту в Центральном парке имени Калинина.

Начало мероприятия запланировано в 11:00. В ходе медиасубботника журналисты и активные горожане планируют убрать в парке мусор, накопившийся за зиму, и привести в порядок популярное среди жителей Королева место отдыха. Все участники субботника получат на месте необходимы инвентарь для работы. По окончании медиасубботника все желающие смогут подкрепиться в расположенной рядом полевой кухне.

«Проведение медиасубботника стало для коллектива РИАМО уже доброй традицией, ведь мы, журналисткое сообщество, хотим помочь нашему родному Подмосковью не только словом, но и делом. Поэтому я приглашаю всех неравнодушных жителей и представителей СМИ принять участие в нашем медиасубботнике», — сказал главный редактор РИАМО Максим Шарапов.

Акция пройдет при поддержке администрации городского округа Королев.

«В Королеве субботники традиционно собирают большое количество участников. Горожане с удовольствием присоединяются к наведению порядка и благоустройству. Надеюсь, что предстоящий субботник не станет исключением», — отметил глава Королева Александр Ходырев

В 2018 году медиасубботник в Подмосковье пройдет уже в четвертый раз. Впервые РИАМО провело медиасубботник в 2015 году в микрорайоне Северный в Балашихе . В 2016 году областные журналисты приехали убирать накопившийся за зиму мусор в парк «Дубрава» в микрорайоне Климовск городского округа Подольск . В прошлом году коллектив РИАМО совместно с администрацией города Люберцы провели медиасубботник в парке «Наташинские пруды». В ходе акции журналисты и активные горожане убрали территорию парка, привели в порядок прибрежные участки у одного из прудов.

В этом году месячник по благоустройству стартовал в Московской области 14 апреля, церемониальный старт этому событию дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , он принял парад коммунальной техники на центральной площадке перед домом правительства региона в Красногорске . В рамках месячника по благоустройству 21 апреля во всем Подмосковье пройдет общеобластной субботник. Все неравнодушие жители смогут принять участие в мероприятиях по благоустройству своих дворовых территорий и уборке подъездов. Кроме этого, в рамках субботника специалисты планируют провести работы по обрезке и опилке деревьев, посадке новых деревьев и кустарников, обустройству пешеходных зон и окраске бордюров и ограждений.

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