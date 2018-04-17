Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей Москвы 19 апреля

В столице 19 апреля пройдет день открытых дверей для предпринимателей и публичное обсуждение результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Москве за первые три месяца 2018 года, сообщается на сайте ведомства.

«В 10:00 19 апреля в управлении Роспотребнадзора по Москве состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Москве за I квартал 2018 года», — говорится в сообщении.

С 12:00 до 16:00 в управлении пройдет встреча юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со специалистами ведомства в рамках дня открытых дверей для предпринимателей.