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Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей Москвы 19 апреля
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Роспотребнадзор проведет день открытых дверей для предпринимателей Москвы 19 апреля 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
В столице 19 апреля пройдет день открытых дверей для предпринимателей и публичное обсуждение результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Москве за первые три месяца 2018 года, сообщается на сайте ведомства.
«В 10:00 19 апреля в управлении Роспотребнадзора по Москве состоится публичное обсуждение результатов правоприменительной практики управления Роспотребнадзора по Москве за I квартал 2018 года», — говорится в сообщении.
С 12:00 до 16:00 в управлении пройдет встреча юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со специалистами ведомства в рамках дня открытых дверей для предпринимателей.
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