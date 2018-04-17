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Дальневосточная таможня зафиксировала увеличение попыток ввоза биткоин-ферм в регион
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Дальневосточная таможня зафиксировала увеличение попыток ввоза биткоин-ферм в регион 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 17 апреля. /ТАСС/. Таможни Дальнего Востока за три месяца 2018 года зафиксировали 12 попыток ввезти на территорию России оборудование для майнинга криптовалюты без декларации. Как сообщает во вторник пресс-служба Дальневосточной оперативной таможни, за весь прошлый год подобных попыток было 14.
"За три месяца 2018 года таможни Дальнего Востока выявили 12 случаев недекларирования биткоин-майнеров при ввозе в Россию. Для сравнения, за весь 2017 год — 14 подобных случаев. По выявленным фактам возбуждено 26 дел об административных правонарушениях", — сообщает ведомство.
Чаще всего видеокарты, их «фермы», платы, интегральные схемы и другое оборудование для добычи криптовалюты на Дальний Восток поступает из Китая. Ввозят его, как правило, россияне, в качестве вещей для личного пользования. Однако таможня напоминает гражданам, что на перемещение такого оборудования через таможенную границу установлены запреты и ограничения, учитывая, что биткоин-майнеры содержат шифровальные (криптографические) средства.
"Поэтому физические лица, планирующие ввоз майнеров для личного пользования, включая почтовые пересылки и транспортные перевозки, должны внести сведения о них в пассажирскую таможенную декларацию, а также указать данные о нотификации (разрешающий документ) на конкретную модель майнера", — отметили в пресс-службе.
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