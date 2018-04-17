«Планирую завести почтового голубя!»: Ирена Понарошку задумалась о будущем без мессенджеров

Недавно стало известно, что в ближайшем будущем на территории России будет заблокирован популярный мессенджер Telegram. Телеведущая Ирена Понарошку решила отреагировать на эту новость в своем Инстаграме, снабдив публикацию изрядной порцией юмора.

Telegram быстро стал популярен среди пользователей в том числе за возможность вести там собственные каналы. Эта функция полюбилась и многим известным людям, которые также поспешили ею воспользоваться. Но вот Ирена в их число так и не вошла. В своем Инстаграме телеведущая рассказала, что многие поклонники и друзья просили ее начать вести телеграм-канал, но она так и не успела этого сделать. Теперь же сервис будет заблокирован и та же участь может постичь и другие популярные программы. Свое недовольство Понарошку в шуточной форме высказала в микроблоге и задумалась о будущем без мессенджеров.

«А следом запретят айфоны, вот увидите! Так что я уже осваиваю шишкофон и планирую завести почтового голубя!» Подписчики Ирены также оказались не сильно довольны подобными запретами. Впрочем, многие из них решили не убиваться по этому поводу, а поддержать шутливый тон телеведущей. Поклонники стали развивать идею про «шишкофон» и предлагать другие не менее забавные альтернативы приложениям для мгновенного обмена сообщениями и мобильной связи.

«Пора закупаться марками и конвертами, писчей бумагой и чернилами!» «Девушки, кто найдёт хорошего поставщика почтовых голубей — киньте адресок в личку, пожалуйста!» «Да, и пустые бутылки тоже нельзя выбрасывать: вдруг пригодятся для отправки корреспонденции по воде…» «А потом еще во все дома вернуться морские ракушки и будем так слушать море…»

А не так давно Ирена Понарошку провела эксперимент. На время отпуска телеведущая перестала пользоваться Инстаграмом и по возвращении рассказала о пользе отказа от соцсетей. Оказывается, время оффлайн благотворно сказывается на интимных отношениях в семье. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!