Почему США приняли решение сбросить бомбы именно на Хиросиму и Нагасаки

Единственным в мире боевым применением ядерного оружия стала бомбардировка японских городов Хиросимы и Нагасаки . При этом необходимо отметить, что несчастные города оказались в роли жертвы во многом благодаря трагически сложившимся обстоятельствам.

Кого будем бомбить?

В мае 1945 года президенту США Гарри Трумэну был предоставлен список из нескольких японских городов, по которым предполагалось нанести ядерный удар. В качестве основных целей было выбрано четыре города. Киото как главный центр японской промышленности. Хиросима, в качестве крупнейшего военного порта со складами боеприпасов. Йокагаму выбрали благодаря расположенным не ее территории оборонным заводам. Ниигата стала целью из-за своего военного порта, а Кокура попал в «расстрельный список», как крупнейший военный арсенал страны. Заметим, Нагасаки изначально в этом списке не было. По мнению американских военных ядерная бомбардировка должна была оказать не столько военный, сколько психологический эффект. После нее японское правительство должно было отказаться от дальнейшей военной борьбы.

Киото спасло чудо

С самого начала, предполагалось, что главной целью станет Киото. Выбор пал на этот город не только из-за его огромного промышленного потенциала. Именно здесь был сосредоточен цвет японской научно-технической и культурной интеллигенции. Если бы ядерный удар по этому городу действительно состоялся, Япония оказалась отброшена в цивилизационном отношении далеко назад. Впрочем, американцам именно это и было нужно. Вторым городом выбрали несчастную Хиросиму. Американцы цинично посчитали, что холмы окружающие город усилят силу взрыва, существенно увеличив число жертв. Самое удивительное, что Киото избежал страшной участи благодаря сентиментальности Военного министра США Генри Стимсона. В юности высокопоставленный военный провел в городе свой медовый месяц. Он не только знал и ценил красоту и культуру Киото, но также не хотел портить светлые воспоминания своей юности. Стимсон не колеблясь, вычеркнул Киото из списка городов предложенных для ядерной бомбардировки. Впоследствии генерал Лесли Гровс, руководивший программой по созданию ядерного оружия США в своей книге «Теперь об этом можно рассказать» вспоминал, что он настаивал на бомбардировке Киото, однако его переубедили, подчеркнув историческое и культурное значение города. Гровс был очень не доволен, но, тем не менее, согласился заменить Киото на Нагасаки.

В чем провинились христиане?

В то же время, если проанализировать выбор Хиросимы и Нагасаки в качестве целей для ядерной бомбардировки, то возникает много неудобных вопросов. Американцы отлично знали, что основной религией Японии является синтоизм. Количество христиан в этой стране крайне не велико. При этом христианскими городами считались Хиросима и Нагасаки. Получается, американские военные нарочно выбрали именно города населенные христианами для бомбежки? Первый самолет Б-29 «Грейт Артист» имел две цели: город Кокура как основной, и Нагасаки в качестве запасного. Однако когда самолет с большим трудом достиг территории Японии, Кукура оказался скрыт густыми облаками дыма, горящего металлургического комбината «Явата». Бомбить решили Нагасаки. Бомба упала на город 9 августа 1945 года в 11 часов 02 минуты. В мгновение ока взрыв мощностью 21 килотонна уничтожил несколько десятков тысяч человек. Его не спасло даже то, что в окрестностях Нагасаки находился лагерь для военнопленных союзных армий антигитлеровской коалиции. Причем в США о его месторасположении отлично знали. Во время бомбежки Хиросимы ядерная бомба и вовсе была сброшена над церковью Уракамитэнсюдо, крупнейшим христианским храмом страны. От взрыва погибло 160 000 человек.