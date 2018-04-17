В Курганской области отчитались о ситуации на рынке перевозок такси

Директор Департамента промышленности и транспорта Александр Константинов выступил в правительстве Курганской области с сообщением о том, что более 71% таксистов в регионе легализованы, им было выдано почти 3,5 тысячи разрешений на перевозку пассажиров. Об этом сообщает радио «За облаками».

Константинов напомнил, что по достигнутому соглашению диспетчерские службы Кургана работают только с легальными перевозчиками, а под легальные такси в девяти муниципальных образованиях выделены специальные парковки.

Как было замечено, на данный момент в правительстве области идет работа над заключением соглашений о взаимодействии в сфере организации межрегиональных перевозок пассажиров такси с Челябинской, Тюменской и Свердловской областями.

Стоит отметить, что первая легальная стоянка легковых такси открылась в Кургане в конце прошлого года. Она расположилась на площади имени Слосмана, напротив железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона.