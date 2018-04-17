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В Курганской области отчитались о ситуации на рынке перевозок такси
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В Курганской области отчитались о ситуации на рынке перевозок такси 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Директор Департамента промышленности и транспорта Александр Константинов выступил в правительстве Курганской области с сообщением о том, что более 71% таксистов в регионе легализованы, им было выдано почти 3,5 тысячи разрешений на перевозку пассажиров. Об этом сообщает радио «За облаками».
Константинов напомнил, что по достигнутому соглашению диспетчерские службы Кургана работают только с легальными перевозчиками, а под легальные такси в девяти муниципальных образованиях выделены специальные парковки.
Как было замечено, на данный момент в правительстве области идет работа над заключением соглашений о взаимодействии в сфере организации межрегиональных перевозок пассажиров такси с Челябинской, Тюменской и Свердловской областями.
Стоит отметить, что первая легальная стоянка легковых такси открылась в Кургане в конце прошлого года. Она расположилась на площади имени Слосмана, напротив железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики региона.
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