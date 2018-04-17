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Ямальские общественники научат детей делать фликеры
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Ямальские общественники научат детей делать фликеры 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Общественная палата Ямала начинает цикл просветительских занятий «Дорога безопасности» для дошколят и учеников младших классов. Помимо лекций о правилах дорожного движения общественники проведут серию мастер-классов по изготовлению светоотражающих значков — фликеров. Светоотражающие значки и брелоки раздадут в День защиты детей и День знаний.
На занятиях детям в игровой форме расскажут, почему обязательно соблюдать правила дорожного движения, как правильно вести себя по дороге в школу, как удержать друга от желания перейти проезжую часть в неположенном месте.
Партнерами поведения просветительских мероприятий выступили окружной молодёжный центр, департамент образования администрации Салехарда и городской отдел МВД России.
Участников мероприятий наградят дипломами, благодарственными письмами и сувенирной продукцией с символикой Общественной палаты Ямала.
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