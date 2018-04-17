Ямальские общественники научат детей делать фликеры

Общественная палата Ямала начинает цикл просветительских занятий «Дорога безопасности» для дошколят и учеников младших классов. Помимо лекций о правилах дорожного движения общественники проведут серию мастер-классов по изготовлению светоотражающих значков — фликеров. Светоотражающие значки и брелоки раздадут в День защиты детей и День знаний.

На занятиях детям в игровой форме расскажут, почему обязательно соблюдать правила дорожного движения, как правильно вести себя по дороге в школу, как удержать друга от желания перейти проезжую часть в неположенном месте.

Партнерами поведения просветительских мероприятий выступили окружной молодёжный центр, департамент образования администрации Салехарда и городской отдел МВД России

Участников мероприятий наградят дипломами, благодарственными письмами и сувенирной продукцией с символикой Общественной палаты Ямала.