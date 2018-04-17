Боеприпасы времен ВОВ обнаружены в трех районах Ростовской области

Как сообщает пресс-служба регионального департамента по ЧС, 16 апреля в Куйбышевском районе саперы вывезли для уничтожения две мины разных калибров и 76-миллиметровый наряд, найденные днем ранее возле хутора Примиусского, а также четыре гранаты РГД-40, которые были обнаружены неподалеку от хутора Новая Надежда и села Миллерово.

В тот же день в Матвеево-Курганском районе были обезврежены 10 снарядов, обнаруженных в поле в 10 км от села Ряженого.

Кроме того, 16 апреля в хуторе Мечетном Белокалитвинского района местный житель нашел 45-миллиметровый снаряд.

На месте обнаружения выставлена охрана, подана заявка на обезвреживание боеприпаса.