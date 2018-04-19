Митинги обманутых дольщиков: первая половина апреля 2018 г. 

Портал ЕРЗ продолжает освещать акции протестов членов инициативных групп проблемных ЖК. В первой половине апреля митинги обманутых дольщиков прошли в Московской области, Ростове-на-Дону, Пензе, Москве и Казани. В общей сложности в акциях протеста приняло участие около 1 500 человек. Фото Дмитрия Комарова Московская область, 1 апреля ЖК «Пятницкие кварталы». Застройщик — АО «Саб-Урбан». Количество участников — 300 человек. В подмосковном Красногорске обманутые дольщики второй очереди ЖК «Пятницкие кварталы» вышли на Площадь Оптиков, чтобы официально обратиться к властям за помощью в получении квартир, а именно: обязать застройщика ООО «Саб-Урбан» (бренд «Вектор Инвестментс», занимающий 29-е место в ТОП по Московской области) достроить их дома в соответствии с нормами 214-ФЗ. Долгострой располагается на территории Красногорского района в деревне Сабурово. Свыше полутора тысяч семей ожидают своих квартир уже больше двух лет. При этом люди оплачивают ипотеку, снимают жилье, и не знают, окупится ли в итоге их терпение. Сроки сдачи объектов отодвигаются, а застройщик объясняет это «отсутствием средств». Но вопрос, действительно ли средства граждан были потрачены на возведение объекта, вызывает у дольщиков большие сомнения. Но зато обманутые граждане уверены: чтобы добиться хоть какого-то эффекта, необходимо действовать сообща. О проведении акции протеста активисты заранее оповестили всех, от губернатора Московской области Андрея Воробьева до генерального директора ООО «Саб-Урбан» Дмитрия Бадаева. Однако на мероприятии приглашенные гости не появились. Протестующие заявили, что их вводят в заблуждение: не информируют о реальном положении дел, а также отказывают во встречах с властями. В конце митинга обманутые дольщики подписали резолюцию, которую отправили губернатору и правительству Подмосковья, руководству регионального минстройкомплекса и госстройнадзора, начальнику управления градостроительной деятельности городского округа Красногорск, а также в Правительство Российской Федерации. В документе утверждается, что власти обязаны призвать к ответу, во-первых, застройщика, не выполняющего свои обязательства в рамках закона и подписанных договоров, во-вторых — контролирующие организации, которые не предоставляют дольщикам достоверной информации об итогах проверок на стройке и расходовании средств. Обманутый дольщик ЖК «Пятницкие кварталы» Владимир Фатеев поведал порталу ЕРЗ свою историю длиною в строительство долгостроя. Владимир узнал о жилом комплексе через интернет. Продажи квартир были организованны самим застройщиком, а деньги на строительство объекта собирались по ДДУ. Поделился Фатеев с порталом и данными о степени готовности домов проблемного ЖК. На данный момент 17-й дом находится в самой высокой степени готовности — 90%. Изначально объект планировалось ввести в эксплуатацию в сентябре 2016 года, последняя озвученная застройщиком дата — 31 августа 2018 года. Самая низкая степень готовности — у домов №20 и №22 — 30%. Новая дата сдачи этих домов назначена на лето 2019 года. По мнению Владимира, основная проблема заключается в том, что девелопер не выполнил обязательства по ДДУ: «По пяти домам застройщик пропустил сроки сдачи жилья. Мы писали письма в областной минстройкомплекс, администрацию Красногорского района, губернатору Московской области и др. В общей сложности направили в различные инстанции около 1,5 тыс. писем и жалоб. Чиновники утверждают, что держат ситуацию под контролем, однако реальных темпов строительства мы не видим» — сетует активист. Напомним, что обманутые участники строительства ЖК «Пятницкие кварталы» выходили на митинг совсем недавно, во второй половине марта. Портал ЕРЗ сообщал, что это была совместная акция протеста с дольщиками других жилых комплексов на Красной Пресне у памятника Героям 1905 года. Между тем в региональной дорожной карте по решению проблем обманутых дольщиков, опубликованной на сайте Минстроя, информация о ЖК «Пятницкие кварталы» отсутствует. При этом сам план-график на момент подготовки этого материала не пополнился обновленными данными за I квартал 2018 года, хотя Минстрой, как информировал портал ЕРЗ, поручил регионам сделать это не позднее 15 апреля. Фото Дмитрия Комарова Ростов-на-Дону, 1 апреля ЖК «Европейский». Застройщик — ООО «Строй Старт» (юрлицо — ООО «Рубин»). Количество участников — 500 человек. Ростовские дольщики решили отметить Международный день смеха с небывалым размахом: к акции протеста готовились дружно. В Ростов-папу съехались обманутые граждане со всего Донского края, чтобы принять участие в массовом митинге-спектакле на площади Карла Маркса. К слову, подобный формат протестной акции в России использовался впервые. На масштабном мероприятии собрались дольщики не только ЖК «Европейский» (об акциях которых уже сообщал портал ЕРЗ), но и их товарищи по несчастью из ЖК «Южный», ЖК «Мезенский», ЖК «Благодатный», ЖК «Дом на Нагибина», ЖК «Северная Венеция» и др. Митинг проходил в виде интерактивной трагикомедии с участием дольщиков-актеров и зрителей. В иносказательной форме постановка поведала присутствующим об отношении властей к проблемам обманутых дольщиков. Царь Ростовского Государства и его верные соратники (Царевна, Министр, Генерал, Посол, Баба Яга, Нянька) вступили в противостояние с обманутым дольщиком Федотом, который пришел к ним за помощью, наивно рассчитывая ее получить. Однако Федоту помогли только сказочным ковром — Картой Дорожной. К участию в постановке дольщики привлекали и зрителей мероприятия: вместе практиковали бег в мешках, поедание чиновничьей лапши, перетягивание каната. Каждый конкурс имел скрытый смысл и явную отсылку к взаимоотношениям дольщиков и власти. Под занавес состоялся розыгрыш лотереи. Приз выиграл дольщик из ЖК «Мезенский» — теперь он сможет пикетировать правительство в персональной палатке для бездомных. По окончании «праздника» участники митинга подписали коллективное обращение к губернатору с требованием принять конкретные меры в решении вопроса обманутых дольщиков Ростовской области. По подсчетам организаторов митинга, число дольщиков в регионе составляет около 9 тыс. К слову, на последнем заседании Рабочей группы Госдумы по защите прав участников долевого строительства ситуация с дольщиками в Ростовской области и конкретно ЖУ «Европейский», рассматривалась в качестве отдельного вопроса повестки дня, и в итоге руководству региона, как говорится, досталось на орехи. В частности, член инициативной группы дольщиков Ростовской области Максим Гончаров напомнил участникам заседания, что на парламентских слушаниях в июле 2017 года вице-губернатор региона Сергей Сидаш заверил, что не видит никаких проблем в том, чтобы в 2017 году начать достройку ЖК «Европейский» (10 недостроенных домов, 1 076 квартир) и закончить ее в 2019 году. Однако на первом же совещании в Ростове чиновник заявил, что инвестора для достройки объекта нет. Таким образом, власти Ростовской области не намерены решать проблему обманутых дольщиков, резюмировал Гончаров. Дольщик ЖК «Европейский» Роман Павлов рассказал порталу ЕРЗ, что в настоящее время у объекта два застройщика: ООО «Рубин» и ООО «Строй Старт». Последняя компания в настоящее время пребывает в стадии конкурсного производства, а ее руководство находится в СИЗО в рамках следствия по уголовному делу (об этом чуть ниже). Дома жилого комплекса — в разной степени готовности. У одного литера возведен каркас, два литера находятся на этапе вырытого котлована, у двух других залит фундамент, еще у двух — частично возведен каркас, а вот у литеров 10а (включает 56 квартир) и 19 (включает 84 квартиры) не сделано пока ничего. Сроки сдачи домов в эксплуатацию давно просрочены: их должны были в 2014—2016 годах. По мнению дольщиков, основная проблема, из-за которой объект пока не могут достроить, — отсутствие инвестора. «С одной стороны, представляется очевидным, что бизнес-структуры не видят для себя выгоды ввязываться в достройку на предлагаемых чиновниками условиях. С другой — местная власть в лице правительства Ростовской области и городской администрации создает видимость деятельности в направлении „решения“ вопроса», — подытожил дольщик. К слову, в ходе заседания Рабочей группы в Госдуме на вопрос о сроках завершения строительства ЖК «Европейский» замглавы регионального минстроя Сергей Вифлянцев ответил так: «Для завершения строительства проблемных объектов нужен инвестор, на данный момент его еще нет». Большинство квартир продавалось по договорам переуступки через УК «РассветСтройИнвест» и аффилированных лиц. Дольщики считают, что такая схема использовалась для вывода вложенных средств из строительства. Как рассказала дольщица Анна Кучерова, напрямую от застройщика было продано очень малое количество квартир: «Мы приобрели квартиру по договору переуступки прав требования с помощью риэлтора. Знали ли граждане, вкладывавшие свои деньги в строительство, что все схемы, кроме ДДУ, незаконны, что это неоправданный риск, а виновником проблем в этом случае являются те, кто согласился на такие схемы? Да, знали. Именно поэтому мы приобрели квартиры в этом ЖК, так как он строился в соответствии с 214-ФЗ и по ДДУ. Однако даже это нам не помогло. Закон оказался сырым и неработающим, а власти проявили халатность при контроле застройщика», — с возмущение констатировала она. Ответственность девелопера ЖК «Европейский» страховали ООО «Универс-Гарант» и «Внешэкономстрах». Сейчас у этих организаций отозваны лицензии, а сами компании признаны банкротами. По мнению дольщиков, эти компании — однодневки, созданные специально для мошеннических схем. Между тем судебный процесс в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) Железнодорожном суде Ростова-на-Дону ведется в настоящее время в отношении только одного лица — руководителя компании-застройщика. Дело обвиняемого Вардана Исраеляна выделено в отдельное производство. Напомним, что уголовное дело было возбуждено в декабре 2016 года, следствие вело СУ МВД России по Ростову-на-Дону. Как рассказали дольщики, остальные фигуранты дела — Елена Домась, Сергей Юзбашев, Артур Попов, Давид Попов, Давид Исраелян, Валерий Остапенко еще проходят этап предварительного следствия и находятся в СИЗО. Татул Григорян — под домашним арестом. Арсен Хабахов — в федеральном розыске. Судя по всему, дело в суде будет рассматриваться очень долго, ведь только официально признано пострадавшими порядка 1 тыс. человек, и всех нужно известить. Пока каждый из этих людей не будет извещен судом, дело не может рассматриваться. Из-за этого заседания регулярно откладываются. Сколько на это уйдет времени, пока не ясно. При этом, как рассказали порталу ЕРЗ дольщики, ЖК «Европейский» — вполне рентабельный проект: имеются свободные площади под застройку, выделяется компенсационный участок земли в Ростове-на-Дону. Дольщикам готовы помогать Минстрой и ТПП РФ. Сейчас пострадавшие граждане активно ищут инвестора, чтобы как можно скорее достроить объект и получить заветные квартиры. В региональной дорожной карте на сайте Минстроя (к слову, на момент подготовки обзора также не обновленной) информация по ЖК «Европейский» пока отсутствует. Пенза, 10 апреля ЖК «Райки». Застройщик — ОАО «Пензастрой». Количество участников — 15 человек. Дольщики жилых комплексов «Тернопольский» и «Райки» известной пензенской строительной компании «Пензастрой» (3-е место в ТОП по региону), о проблемах которой неоднократно рассказывал портал ЕРЗ, проводили акцию протеста в течение трех дня подряд, с 10 по 12 апреля. В то время как активисты ЖК «Тернопольский» пикетировали областное правительство, дольщики ЖК «Райки» стояли у офиса «Пензастроя» Несколько граждан ЖК «Тернопольский» вышли на пикет с детьми. Ася Симукова рассказала, что принять участие в мероприятии ее заставила тяжелая ситуация в семье, где двое детей. «Мы купили квартиру в ЖК „Тернопольский“ в августе 2015 года — для этого было продано жилье, доставшееся от родителей, а также использован губернаторский сертификат», — пояснила обманутая дольщица. Люди не понимают, почему обладминистрация, в том числе и губернатор Иван Белозерцев, была в курсе серьезных проблем «Пензастроя», но не оповестила граждан о возможных рисках. Есть вопросы у обманутых граждан и к самому застройщику: «Валентин Журавлев продавал эти квартиры. Почему он так поступил с нами, с дольщиками, ведь у нас же семьи, дети?», — сокрушается Симукова. К слову, сам заслуженный строитель России подошел к пикетирующим офис компании дольщикам ЖК «Райки» вместе со своим заместителем Сергеем Мозолиным. Однако, поняв настроение людей, Журавлев заявил, что протестовать бессмысленно, после чего сел в машину и уехал. Как рассказал порталу ЕРЗ обманутый дольщик ЖК «Райки» Евгений Малышев, на второй день акции протеста одной из дольщиц, пикетировавшей строительную компанию, Журавлев попытался подать милостыню. В ответ на такое отношение ветерана строительной отрасли к людям один соратник «униженной и оскорбленной» дольщицы из числа ее товарищей по несчастью принес пакет мелочи в «Пензастрой» и рассыпал его в кабинете у генерального директора. Евгений добавил, что сейчас в Пензе начинается период весенних дождей, и граждане переживают за свои дома: чтобы их спасти и впоследствии не тратить деньги на восстановление того, что уже худо-бедно построено, необходимо установить ливнёвки. Обманутые дольщики собрали на них собственные средства, однако для точной оценки стоимости и количества материала необходимо попасть на объект. Однако «Пензастрой» дольщиков в жилой комплекс не пускает. Крое того, как рассказали порталу ЕРЗ сами дольщики, сейчас аффилированные с «Пензастроем» компании распродают имущество, в том числе технику со стройплощадок. Кроме того, люди опасаются возникновения ситуации, при которой для завершения строительства проблемных домов они должны будут нести дополнительные траты. «Валентин Журавлев заявлял, что сумму свободных активов он оценивает в 400—500 млн руб., — рассказывает Евгений Малышев. — А арбитражный управляющий говорит, что только текущие платежи составляют минимум 360 млн руб. Не заплатив эти платежи, мы не сможем уйти в ЖСК», — пояснил активист. Сейчас строительная компания находится в стадии банкротства внешнего наблюдения. Ранее портал ЕРЗ сообщал о мартовском митинге дольщиков «Пензастроя», который прошел у кинотеатра Родина. В дорожной карте региона, опубликованной на официальном сайте Минстроя, информация об объектах «Пензастроя», включая ЖК «Райки», пока отсутствует. Москва, 14 апреля ЖК «Царицыно». Застройщик — АО «МКХ» (новый застройщик — АО «Мосотделстрой №1»). Количество участников — 80 человек. В полдень дольщики ЖК «Царицыно», одетые в свои фирменные оранжевые футболки и жилеты, собрались у Администрации Президента на Ильинке, 23. Граждане подали обращения из-за отсутствия на проблемном объекте обещанного строительства. Член инициативной группы обманутых дольщиков ЖК «Царицыно» Елена Годлевская в беседе с корреспондентом ЕРЗ вспомнила итоги февральского совещания в Москомстройинвесте, напомнив, что по его итогам были прияты следующие важные решения: 1. До 16 марта 2018 года представить график выполнения работ, необходимых для возобновления строительства (в том числе восстановление и разработка проектной документации, перепроектирование корпуса 35, охрана и содержание строительной площадки). Кроме того, в эти же сроки рассмотреть на совещании у мэра Сергея Собянина вопрос выделения бюджетного финансирования на проведение экспертизы проектной документации корпуса 35 за счет средств целевой субсидии. 2. До 23 марта 2018 года разработать план мероприятий по увеличению уставного капитала АО «Мосотделстрой №1» в целях передачи объектов незавершенного строительства. «На сегодняшний день обещания по срокам не выполнены: перепроектирование корпуса 35 даже не начато, об общем собрании акционеров АО „Мосотделстрой № 1“, на котором было бы принято решение о допэмиссии акций для увеличения уставного капитала, информации нет», — говорит Елена. Также, по мнению дольщиков, замалчиваются проблемы, возникающие в связи с бюджетным финансированием достройки ЖК, в частности, со стороны Департамента городского имущества. Елена сообщила, что для бюджетного финансирования необходимо встречное предоставление активов: «В нашем случае их нет. Как планируется решать эту проблему, нам не сообщается», — заключает активистка. В ответ на недостаточное внимание к решению их проблем обманутые дольщики «ЖК „Царицыно“ выдвинули новые требования к столичным властям: 1. Установить личный контроль по решению проблем крупнейшего долгостроя Москвы ЖК „Царицыно“. 2. Установить сроки подписания мэром Москвы постановления о передаче стройки новому застройщику в порядке, определенном ст. 201.15 „Закона о банкротстве“; выделении денежных средств, необходимых для достройки с указанием статьи бюджета, за счет которой будет осуществляться финансирование; переводу корпуса 35 в жилой. 3. Обязать мэра Москвы незамедлительно обратиться в Минстрой РФ, Арбитражный суд Московской области (именно им введено конкурсное производство в отношении АО „МКХ“, — Ред.) с заявлением о передаче объекта городу; 4. Обязать мэра Москвы составить детализированный план-график, содержащий сроки подписания постановления, разработки технико-экономического обоснования, передачи новому застройщику объекта, выделения и перечисления новому застройщику денежных средств, начала и окончания строительства с учетом текущей готовности корпусов (корпуса 1-й очереди — 1, 2, 3, 4, 5.2, 11, 12 — до 31.12.2018, корпуса 2-й очереди — 23, 24, 25, 27, 28/29, 30, 31, 35 — до 31.12.2019). 5. Установить личную ответственность Сергея Собянина за подписание постановления и соблюдение указанных сроков. „Это наши требования, все они в рамках закона. И мы хотим, чтобы их исполняли“, — резюмирует Елена Годлевская. Напомним, что свою прошлую массовую акцию протеста царицынцы провели во второй половине марта совместно с представителями ЖК „Марьино-град“, ЖК „Ново-Никольское“, ЖК „Пятницкие кварталы“ и других проблемных долгостроев Московского региона. Согласно дорожной карте по решению проблем дольщиков Москвы, опубликованной на сайте Минстроя, ввести ЖК „Царицыно“ в эксплуатацию на основе финансирования за счет собственных и привлеченных средств нового инвестора планируется в период с III квартала 2018-го по IV квартал 2021 года. Казань, 15 апреля ЖК „МЧС“. Застройщик — ГК „ФОН“. Количество участников — 150 человек. В Парке Петрова обманутые дольщики жилого комплекса „МЧС“ провели акцию протеста. Участники митинга встали в круг, требуя достроить их квартиры. На акции присутствовали не только представители ЖК „МЧС“ — к ним присоединились дольщики ЖК „Миллениум сити“, ЖК „Мкр Яшьлек“, ЖК „Молодежный“. Подобные мероприятия — один из испытанных способов обратить на себя внимание властей. Пострадавшие граждане, по их собственным словам, испробовали все варианты: писали письма во все структуры, лично приезжали в Москву, вели долгие беседы. Пока все это не помогло. Дольщица ЖК „МЧС“ Фанья Камалютдинова рассказала порталу ЕРЗ о том, что изначально доверия к девелоперу было много. По ее словам, она узнала о застройщике через знакомых, поскольку в свое время эту строительную компанию можно было назвать надежной. „Мои друзья приобрели квартиры у этого застройщика, — пояснила она. — В самой компании можно было увидеть фотографии с властями города и республики, на стенах висели грамоты. Все шли покупать квартиры у этого застройщика спокойно, ничего не боясь“. Активистка дольщиков ЖК „МЧС“ Ирина Князева рассказала участникам митинга о поездке в Москву — в Минстрой России, где она побывала вместе с замминистром строительства Республики Татарстан Ильшатом Гимаевым: „Я не буду пересказывать разговор, — заявила она, — но мысль (руководства Минстроя РФ — Ред.) такова: решайте все у себя, функции у вас есть, силы есть, деньги в республике есть“. Дольщица убеждена, что разрубить этот порочный круг могут помочь только массовые выступления участников долевого строительства. Кроме того, Ирина предложила самостоятельно искать инвестора: „Надеяться на властей уже нет никаких сил“, — заключила Князева. Дольщики ЖК „МЧС“ ведут активные обсуждения в социальных сетях. Как рассказала в комментариях одна из дольщиц, на прошлом митинге 83-летняя женщина от безысходности заявила, что готова пожертвовать своей жизнью только ради того, чтобы начали строить дома и на проблему обманутых дольщиков власти обратили внимание: „Я могу умереть, но чтобы вам было хорошо“, — сказала пожилая женщина. Напомним, что дольщики ГК „ФОН“ (11-е место в ТОП застройщиков региона) пытаются получить квартиры всеми правдами и неправдами. Как пояснил Михаил, один из активистов ЖК „МЧС“, граждане делают все, что от них зависит, чтобы достроить объект: „Нам сказали выкупить имущество в районе 10 млн, мы это сделали, но у нас опять остановка в строительстве. Нам говорят, что денег нет, то есть нас опять, второй раз заманили и бросили!“, — возмущается активист. Согласно региональной дорожной карте, опубликованной на сайте Минстроя (но не обновленной с учетом данных за I квартал 2018 года), строительство домов ЖК „МЧС“ (дома 1—5) планируется завершить в период с I квартала 2018-го по IV квартал 2020 года. Подготовила Снежана НАЗАРЕТИ