Когда наши разведчики предотвратили Третью мировую войну

Разработка ядерного оружия в США , Британии и СССР — это не только история колоссального напряжения научной мысли и промышленных мощностей, не только гонка открытий и достижений, но и целая эпопея советской внешней разведки.

Интерес к ядерному оружию, да и в целом, к атомным технологиям в Союзе возник уже в самом начале 30-х годов, но работы были существенно заторможены началом Великой Отечественной войны. Впрочем, и Британия, и США аналогичную деятельность не сворачивали по вполне понятным причинам. Всю тяжесть фашистского наступления приняла на себя именно Восточная Европа и Советская Россия , тогда как Запад оставался в состоянии относительного покоя и безопасности.

Великобритания собирает немецких учёных

Однако там, где затруднения испытывала советская наука, ей на помощь приходила советская разведка. В 1940 году в Британии был создан «Комитет MUAD» или «Комитет Томсона». Это была структура, состоящая из английских и бежавших из Германии учёных, которые занимались непосредственно проблемой создания атомной бомбы

Уже в 1941 году внешняя разведка НКВД СССР получила отчёт о работе «Комитета» от Дональда Маклэйна, британского дипломата и по совместительству советского разведчика, члена Компартии Британии с 1932 года. В отчёте этом говорилось, что разработка ядерного оружия вполне реальна и, более того, может кардинально повлиять на ход Второй Мировой Войны.

В 1942 году информация об активной работе в ряде западных государств по созданию ядерного оружия пришла уже по линии ГРУ Генерального штаба Красной Армии. Этот отчёт подтолкнул советское руководство к возобновлению «работ по урану», то есть, по разработке атомной бомбы.

Тогдашний глава НКВД Лаврентий Павлович Берия в письме на имя Сталина предлагал конкретные меры по систематизации работ над атомной бомбой и в итоге этот «ядерный проект» и возглавил. Фактически в Советском Союзе сложился уникальный коллектив разведчиков и учёных-ядерщиков. При этом, как отмечают многие историки, уже к 1942-1943 году, советская разведка располагала подробными данными о ядерных разработках Британии, и конечно, США.

США собирают инженеров

В Соединенных Штатах 17 сентября 1943 года стартовал так называемый «Манхэттенский проект». Впрочем, эта программа не была оригинальной, а являлась продолжением работы «Уранового комитета Бриггса», который вел разработки еще с 1939 года. Проект «Манхеттен» также имел «двоеное подчинение». От учёных его возглавлял Роберт Оппенгеймер, от военных — генерал Лесли Гровс.

Проект понятным образом, был тотально засекречен, под него в США был создан отдельный Манхэттенский инженерный округ. Но и в данном случае советские разведчики сработали на высшем уровне.

Здесь нужно сделать некоторое отступление и подробнее поговорить об идеологии всех этих ядерных проектов. Дело в том, что тот же «Урановый комитет» и его работа начинались, как «оборонительные». В 1939 году учёные-физики Лео Силард и Юджин Вигнер написали «письмо Эйнштейна Рузвельту» в котором говорилось о «германской ядерной угрозе», и именно в ответ на эту угрозу и начались активные изыскания на тему ядерного оружия в США. Однако, тот же «Манхэттенский проект» разработал три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк». И судьба этих бомб весьма показательна.

Первая из них взорвалась в рамках американских испытаний атомной бомбы аккурат за день до Потсдамской конференции. И Советское руководство оценило эти испытания как своеобразное предупреждение со стороны США, и более того, как некий меморандум о намерениях. Уже десятки лет спустя были обнародованы данные по плану «Дропшот», в котором говорилось о массированной ядерной бомбардировке городов СССР.

Но самое главное, что через несколько дней после Потсдама, «Малыш» и «Толстяк» были сброшены на Хиросиму и Нагасаки. В итоге и всем в целом, и советскому руководству в частности стало понятно, что если срочно что-то не делать, то США начнут пользоваться «ядерной дубинкой» против всех, кого посчитают «неугодными».

История подтвердила эти подозрения хотя бы тем, что Штаты в следующие десятилетия активно прибегали к доктрине «ядерного шантажа» даже против СССР, где все же успели создать ядерное оружие.

Нет разведки — нет бомбы?

Второй важный момент заключается во мнении, что без советской разведки наши ядерщики не создали бы атомную бомбу. Это также не соответствует действительности. Наработки, и даже готовый чертёж атомной бомбы в Стране Советов был с 1940 года, разработанный академиком Ланге.

Но война внесла свои коррективы в развитие ядерной физики и многих иных отраслей в СССР, существенно замедлив их. Проще говоря, бомба могла бы быть у нас и без разведчиков, вопрос только во времени. А времени катастрофически не хватало.

Так или иначе, но в сороковых вокруг Манхэттенского проекта была развёрнута целая советская агентурная сеть. Курировал её начальник научно-технической разведки НКВД Леонид Квасников. Главными исполнителями и передатчиками информации стали муж и жена Василий и Елизавета Зарубины . В США курировал операцию Григорий Хйфиц.

Советская агентурная сеть

Что касается источников информации среди участников проекта, то это были Клаус Фукс, Теодор Холл, Жорж Коваль, Давид Гринглас, а с определённого момента и сам Оппенгеймер со своей женой, которые сдружились с четой Зарубиных. Всего в агентурной сети Елизаветы Зарубиной, а именно она вскоре стала главным действующим лицом этой операции, было 22 агента.

По данным историка советских спецслужб Павла Судоплатова, подробное описание первой атомной бомбы, созданной в США было на руках у советского руководства уже через 12 дней после сборки этого оружия.

В итоге форсированными темпами, с привлечением колоссальных ресурсов, в 1949 году первая атомная бомба в СССР была создана и испытана. Правда только в 1950 году Клим Ворошилов официально заявил о наличии советского ядерного оружия.

Сейчас данные по планам типа «Дропшот» или британского «Немыслимое», а также их последующих вариаций уже не секрет, и видя эти документы и проекты ядерных бомбардировок СССР, можно сказать, что советские разведчики предотвратили Третью мировую войну.

Погибло бы в ней все человечество — вопрос дискуссионный, но тот факт, что Советский Союз был бы уничтожен, не вызывает никаких сомнений.