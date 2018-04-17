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Что делать, если нашёл чужой крестик
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Что делать, если нашёл чужой крестик 

Кириллица 15 минут назад
Фото: Кириллица
Многие люди находят на улице православные нательные кресты. И далеко не все знают, что в этом случае делать, как правильно поступить с находкой. Причиной тому — распространенные суеверия.
Дар небес
Довольно часто приходится слышать, что брать найденный крестик нельзя — взвалишь на себя чужой крест. То есть заберешь себе весь негатив, который был на прежнем хозяине креста — грехи, болезни, неудачи.
Есть множество примеров, когда в жизни человека после поднятия чужого нательного креста начинали происходить различные события — как положительного, так и отрицательного характера. Но это скорее актуально для суеверных людей. Такому отношению к найденным крестикам нет ни научного, ни богословского объяснения.
Некоторые, найдя крест, напротив, считают это даром свыше, забирают его себе и начинают носить. Или просто держат в доме, дарят кому-то близкому.
Как быть
Чаще всего люди теряют нательные кресты случайно: цепочка или шнурок перетерлись. Если вы нашли крестик в каком-нибудь учреждении или, скажем, в подъезде дома, то можно положить или повесить его на видное место, отдать дежурному — вдруг найдется хозяин.
Можно также написать объявление о находке. Если крестик найден на улице, то его следует поднять, предварительно перекрестив и прочитав любую короткую молитву.
Дело в том, что, согласно поверьям, иногда нательные кресты используются в обрядах черной магии — например, чтобы недуг с человека перешел на кого-нибудь еще. Так, с подозрением следует относиться к ситуациям, когда крест словно специально положили на видное место — посреди дороги или тропинки, если он новый и дорогой, например, из золота. Все это может быть как раз рассчитано на то, что вещь непременно кто-то подберет.
Что говорит церковь
Оставлять крест на дороге, чтобы по нему ходили — грех, говорят священнослужители. Ведь это святыня, и она не должна попираться ногами.
«В наше смутное время, к сожалению, среди людей распространены элементы оккультного сознания — суеверия, — говорит священник отец Дионисий Толстов. — Конечно, люди, не имеющие достаточной веры и духовного знания, боятся всего. Не знающий Бога боится собственной тени».
Следует четко усвоить, что такое крест. Крест — это средоточие всех христианских исповеданий. Крест — это знамение Сына Божия, орудие нашего спасения, крест — это красота Церкви. Когда мы видим крест, мы радуемся о Воскресшем Спасителе, а значит, нательный крестик каждого из нас — это всегдашнее напоминание нам о Христе. Крест — это дорога на Небо. Такое понимание креста должен иметь каждый христианин. Тогда и не будет страха перед находкой креста».
«Если вы не хотите забирать такой крест домой, то можно повесить его на ветку ближайшего дерева или на ограду. Но лучше всего отнести крест в храм и освятить его», — советует священник. После этого вы можете его носить или подарить кому-нибудь.
Можно пожертвовать крестик какой-нибудь иконе. Кстати, когда будете в церкви, обратите внимание: на многих иконах висят золотые и серебряные кресты, пожертвованные прихожанами.
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