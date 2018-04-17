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На берегу реки Темерник в Ростове заложили экопарк
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На берегу реки Темерник в Ростове заложили экопарк 

Деловое сообщество 18 минут назад
В Ростове-на-Дону в минувшие выходные на берегах реки Темерник заложили экопарк. Об этом сообщает правительство региона.
«Сегодня мы положили символичное начало созданию нового ростовского экопарка. Мы планируем благоустроить берега — вдоль реки появятся пешеходные зоны и велосипедные дорожки», — отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров. По его словам, экопарк будет по всей длине Темерника.
Напомним, в прошлом году в правительстве региона утвердили «дорожную карту» очистки реки, которая рассчитана на пять лет. Уже сейчас расчищено 7 км русла, извлечено более 400 тыс. тонн донных накоплений, созданы три быстротока, на протяжении 350 метров береговые откосы укреплены каменной кладкой. В прибережной полосе Темерника высажены более тысячи акаций.
Всего в прошедшие выходные в День древонасаждения в донском регионе посадили более 130 тысяч деревьев и кустарников.
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