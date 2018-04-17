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«Чистота города — наших рук дело» или субботник активных и неравнодушных жителей района
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«Чистота города — наших рук дело» или субботник активных и неравнодушных жителей района 

Управа района Крюково 22 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
В прошедшую субботу Общественные советники главы управы района Крюково, Молодежная Палата района Крюково, представители и воспитанники ГБУ «Фаворит» и ГБУ «М КЛУБ» совместно с представителями ВПП «Единая Россия» и Молодой гвардии района Крюково провели плановую уборку территории Верхних Каменских прудов в 16 мкр.
За зимний период на территории парковой зоны 16 микрорайона успевают скопиться килограммы мусора.
14 апреля в рамках общегородского субботника представители актива района Крюково вышли на субботник, дабы отчистить это место, так любимое горожанами, от бытовых отходов. Инициативная группа прибыла на место и, получив весь необходимый инвентарь, собравшиеся начали работу на закрепленном за ними участке.
Несмотря на непогоду, благодаря сплоченной работе каждого члена команды территория довольно быстро была полностью очищена от бытового мусора.
Управа района Крюково выражает огромную благодарность всем участникам! И, пользуясь случаем, приглашает всех крюковчан сделать свой двор лучше и чище, выйдя на общегородской субботник в эту субботу 21 апреля 2018 года.
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